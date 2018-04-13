"Türkiye'nin AB sürecindeki en büyük destekçisi Hırvatistan'dır"

Gülpınar, temaslarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Hırvatistan dostluğunu pekiştirmek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, bölgesel ve iki ülkeyi ilgilendiren sorunları konuşmak için çeşitli görüşmelerde bulunduklarını, bu görüşmelerin iki ülke ilişkilerini daha da ilerletmek adına çok faydalı olduğunu söyledi.

Heyet üyeleri, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, Hırvatistan Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Domagoj İvan Milosevic ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Miro Kovac ile ayrı ayrı görüştü.

Gülpınar ile komisyon üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, MHP Ankara Milletvekili Zühal Topçu ve CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile Komisyon Sekreteri Mümtaz Güner Hırvatistan'da temaslarda bulundu.

ZAGREB(AA) - TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AB yolunda Türkiye'nin en büyük destekçisinin Hırvatistan olduğunu söyledi.

Hırvatistan'ın özellikle mülteciler konusuyla ilgilendiğini belirten Gülpınar, Hırvatistan'dan bir heyeti mültecileri yerinde görmeleri ve incelemeler yapmaları için Şanlıurfa'ya davet edeceklerini söyledi.

Gülpınar, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin çok iyi bir düzeyde olduğunu ifade etti.

Hırvatistan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Türkiye'ye destek veren ilk ülkelerden biri olduğuna işaret eden Gülpınar, "Türkiye'ye çok kuvvetli bir şekilde destek veren Hırvatistan'ın bu tutumunu unutmak mümkün değil." dedi.

Gülpınar, Hırvatistan ile ticari ilişkilerin de iyi bir seviyede bulunduğunu, ancak iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artmasını istediklerini söyledi.

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerine Hırvatistan ile aynı zamanda başladığını anımsatan Gülpınar, dost ve kardeş ülke Hırvatistan'ın AB'ye kabul edilmesinin Türkiye adına sevindirici olduğunu belirtti.

Gülpınar, Türkiye'nin AB ile çoğu haksız sebeplerden ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, "Burada belki de en büyük destekçimiz, en genç üye ülke olmasına rağmen Hırvatistan'dır. Eminim ki önümüzdeki süreçte de bu destekleri devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yaklaşık 60 yıldır devam ettiğine dikkati çeken Gülpınar, "Maalesef bazı siyasi sebeplerden bazı ülkelerin engelleriyle karşılaştık, karşılaşmaya devam ediyoruz. Bizim için burada sevindirici bir gelişme, Hırvatistan'ın AB'ye tam üye olması. Umarım Türkiye de bir gün tam üye olur. Hırvatistan ile beraber aynı şekilde, aynı yolda yürümeye devam eder." ifadelerini kullandı.