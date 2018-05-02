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Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği çalışanlarından Nijeryalı öğrencilere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği çalışanlarından Nijeryalı öğrencilere yardım

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği çalışanları, Türkiye'den gönderilen yardımlarla Nijerya'nın başkenti Abuja'da inşa edilen okulda öğrenim gören Nijeryalı öğrencilere yardım yaptı.

Adamder Derneği ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği çalışanları tarafından yapılan yardım ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen yardımlarla inşa ettiğimiz ve halen de destek verdiğimiz ilköğretim okuluna Büyükelçilik çalışanlarımız tarafından yardım yapıldı. Yapılan yardım kapsamında okulumuzda eğitimlerine devam eden yaklaşık 300 öğrencimize sırt çantası dağıtıldı." dedi.

Yardımlardan dolayı Büyükelçilik çalışanlarına teşekkür eden Danışan, "Bu öğrenciler çantalarını almadan önce kitapları elleriyle getirip götürüyorlardı. Yağmurlu zamanlarda ise defterleri ve kitapları ıslanıyor, kullanılamaz hale geliyordu ama artık malzemelerini koyabilecekleri çantaları var." ifadesini kullandı.

Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu Müdürü Ebubekir Süleyman ise Türklerden gelen yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Süleyman, "Buradaki öğrencilerin çoğu uzak yerlerden geliyor. Zaten çocukların ailelerinin çoğu maddi sıkıntılardan dolayı ne kırtasiye malzemeleri ne de çanta alabiliyorlardı ama bugün Türkiye sayesinde çocukların okul ihtiyaçları karşılandı. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.

- Yetimhane inşaatı devam ediyor

Okulun hemen yanında yetim cocuklar için Türkiye'den gelen yardımlarla yetimhane inşaatına başladıklarını ifade eden Danışan, "Bu yetimhanede yedi adet yatak odası var ve 0 ile 12 yaş arasındaki yetim çocukları kabul edeceğiz. Yetimhanemizde ayrıca oyun odası, bir büyük mescit, 150 kişilik yemekhane, iki çalışan lojmanı, iki tane güvenlik odası bulunmakta." diye konuştu.

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği yardım

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