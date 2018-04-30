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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisinden veda resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 23:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisinden veda resepsiyonu

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, görev süresinin dolması sebebiyle veda resepsiyonu düzenledi.

Büyükelçi Çakıl'ın ev sahipliğini yaptığı Büyükelçilikteki resepsiyona, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanlarının yanı sıra Abuja'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Resepsiyonda AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Çakıl, yaklaşık üç yıla yaklaşan görev süresinin dolması nedeniyle Nijerya'dan kısa süre sonra ayrılacağını belirterek, "Bu akşamı bir resepsiyon yaparak meslektaşlarıma, Nijeryalı dostlarıma, Türk vatandaşlarına veda ediyorum." dedi.

Nijerya'da bulunduğu süre zaafında iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda gelişmesi için çaba gösterdiğini ifade eden Çakıl, ülkedeki Türk vatandaşların desteğiyle güzel işler yaptıklarını kaydetti.

Çakıl, Türkiye'nin Nijerya ile ilişkilerinin önemli olduğunun altını çizerek, "İki ülkenin arasındaki ilişkilerin bundan sonra daha da istikrarlı bir şekilde güçleneceğine ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Resepsiyonda, misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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