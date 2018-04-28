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Türkiye'nin afet modelini örnek alacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Düzce Afet Yönetim Merkezinde incelemelerde bulunan Bangladeş, Myanmar, Filipinler ve Pakistan'dan gelen ekip, Türkiye'deki afet yönetim modelini ülkelerinde model olarak uygulamayı planlıyor - Düzce İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal: - "Ellerinde bir plan yok, daha çok afet sonrası askeri birliklerin çalışmasını afet modeli olarak kabul ediyorlar. AFAD'ın çalışmalarını inceleyerek model almaya çalışıyorlar"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve OTDÜ Afet Merkezi işbirliği ile Türkiye'deki Afet Modelini inceleyen Bangladeş, Myanmar, Filipinler ve Pakistan'dan gelen ekip, Düzce Afet Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Merkeze gelen 12 kişilik ekip, hazırlanan sunumu dinleyerek not aldı. İşleyiş hakkında bilgi alan ekip, Yönetim Merkezi görevlilerinin çalışma ortamlarını fotoğrafladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Ali Kartal, AA muhabirine, Bangladeş, Myanmar, Filipinler ve Pakistan'dan heyetlerin gelerek AFAD Bölge depoları ve 112 Acil Yönetim Merkezinde bir takım incelemeler yaptıklarını söyledi.

Gelen heyete AFAD yönetim Merkezi Sistemleri ve çalışma yöntemleri hakkında sunum yaptıktan sonra, merkezi ve depoları gezdirdiklerini belirten Kartal, "Heyet Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve OTDÜ Afet Merkezi işbirliği ile Dünya ülkelerinin afet eğitimlerindeki durumlarının daha iyi yerlere getirmek amacıyla ziyaretlerde bulundu." dedi.

Ziyaretler kapsamında ekibin bir kısmının Ankara, İstanbul ve Bursa'da çeşitliği eğitimlere katıldığını anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Gelen grup Türkiye'deki afet yönetim modelini inceliyor. Bu afet yönetim modelinde AFAD Müdürlüğünde lojistik deposu, yönetim merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile tek noktada toplanan Düzce Afet Yönetim Merkezi incelendi. 1999'da deprem yaşayan Düzce'nin deprem öncesi ve deprem sonrası çalışmalarını yerinde görüyorlar. Türkiye'deki Afet Yönetim modelini anlayıp, ülkelerinde benzer bir model uygulamayı planlıyorlar. Anlattıklarından yola çıkarsak onların şimdiki afet yönetimleri bizim 1999 depreminden önceki model seviyesinde. Ellerinde bir plan yok, daha çok afet sonrası askeri birliklerin çalışmasını afet modeli olarak kabul ediyorlar. Birbirlerinin arasında bir koordinasyon olmadığından bahsediyorlar. AFAD'ın çalışmalarını inceleyerek model almaya çalışıyorlar."

Ekip, daha sonra 12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesinde bir takım incelemelerde bulundu.

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AFAD Düzce

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