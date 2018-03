"Türkiye'nin Afrika Politikası"

Cemalettin Kani Torun, şu an Afrika'da 5 uluslararası aktörün çalıştığını vurgulayarak, "Afrika'nın her yerinde çalışan 5 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Fransa ve Türkiye. İngiltere ve Fransa, eski sömürgelerinden dolayı Afrika'da. ABD, dünyanın patronu olduğu için. Çin, sermaye ve insan gücüyle Afrika'da. Bizim yumuşak güç olarak Afrika'nın her yerinde psikolojik bir olumlu imajımız var. Bir de Türkiye inşaat sektörü Afrika'da çok güçlü." ifadesini kullandı.

Afrika ülkeleriyle çok iyi ilişkiler geliştirildiğini, diplomatik ilişkilerin artırıldığını belirten Torun, "Türkiye, Afrika'da ciddi bir ticaret ortağı. Türkiye, Afrika'da oradaki işçiyi kullanarak yatırım yapıyor. Bizim sistem, 'kazan kazan'. Bizim politikamız, her iki tarafında kazanması üzerine kurulu." dedi.

Cemalettin Kani Torun, "Türkiye'nin Afrika'da sadece Mogadişu'da askeri var. Somali'nin 1991'de dağılan ordusu nedeniyle kendi subayları yok. Somali'de kurulacak yeni ordunun subayı, astsubayı ve eri buradaki merkezde yetiştiriliyor ve hepsi Türkçe öğreniyor. Askeri olarak Türkiye, şu anda orada." diye konuştu.

Konuşmanın ardından UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Torun'a hediye verdi.