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Türkiye'nin, Akdeniz'de sondaj çalışmasına başlayacağını açıklaması Rumları endişelendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, "Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz" açıklamasının ardından Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in Akdeniz'e inmesi, Rumlarda endişeye neden oldu.

Türkiye'nin, Akdeniz'de sondaj çalışmasına başlayacağını açıklaması Rumları endişelendirdi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, "Kıbrıs etrafında şimdi biz de sondajlara başlıyoruz" açıklamasının ardından Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in Akdeniz'e inmesi, Rumlarda endişeye neden oldu.
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir programda, Kıbrıs'ta sondaj çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "Artık Türkiye’nin sondaj (Fatih) gemisi var. Türkiye’nin kapasitesi büyük. Geçmiş aylarda biliyorsunuz bazı sondajları, İtalyanlar dahil engelledik. Ama biz de bu bölgede sondaj yapıyoruz. Ekonomik çıkarlar bakımından da doğalgaz, petrol, Kıbrıs’ın etrafındaki zenginlikler bakımından da KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.
Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Türkiye'den yapılan açıklamaları değerlendirdi. Türkiye'deki seçimlere atıf yapan Prodromu, seçimleri yakından takip ettiklerini belirtti. Rum Sözcü, seçimler nedeniyle bir gerilim ortamı yaratıldığını öne sürerek, "Yaratılan gerilim ortamına sürüklenmeyeceğiz. Uluslararası hukuk geçerlidir, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Deniz Hukuku sözleşmesi uyarınca belirlenmiş, tesis edilmiş ve sunulmuş münhasır ekonomik bölgesi (MEB) vardır" diye konuştu.
'BÜYÜK DEVLETLER YANIMIZDA'
Rumların Doğu Akdeniz'deki hakları konusunda Avrupa Birliği, ABD ve Rusya gibi büyük ülkelerden destek gördüklerini savunan Prodromu, "Herhangi bir mesele olursa, herhangi bir ihlal veya başka bir şey olursa, elimizdeki diplomatik yöntemlerle göğüsleyeceğiz" şeklinde konuştu. Rum sözcü, Türkiye'nin adımlarına karşı bazı tepkileri de planladıklarını belirtti.
Ana iktidar partisi DİSİ Başkanı Averof Neofitu da ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Ann Dohergy ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Neofitu, Türkiye’nin ExxonMobil’in 10’uncu parseldeki sondaj programlarını engellemeyeceğinden emin olduğunu söyledi. 'Engelleme olursa ABD buna müsaade etmeyecek' iddiasında bulunan Neofitu, ExxonMobil'in Türkiye'deki seçimlerden sonra çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

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Türkiye'nin, Akdeniz'de sondaj çalışmasına başlayacağını açıklaması Rumları endişelendirdi

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