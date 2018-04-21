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"Türkiye'nin Aslanları" klibinin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin Aslanları" klibinin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e giden Mehmetçik'e armağan ettiği "Türkiye'nin Aslanları" adlı şarkısına çektiği klibin gala gösterimi yapıldı.

Gaziler ile şehit ailelerinin katıldığı Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'ndeki etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Ekinci, Türkiye'nin Aslanları adlı şarkının anonim bir eser olduğunu belirterek, "Marş olduğu için şarkıya çevirmek zordur. Acaba olabilir mi derken, denedik ve tam bir yıl aldı." dedi.

Ekinci, bu şarkıya başladığı dönemde operasyon olmadığına işaret ederek, harekatın ardından daha dikkatli hareket ettiğini ve gerekli kurumlardan izinler alarak, şarkıyı dinleyiciyle buluşturduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki hesaplarına çok fazla olumlu mesaj aldığını aktaran Ekinci, "Ben bunu barlarda çalınması için yapmadım. Sadece görev yapan askerimizin moral bulması için yaptım. Çok dikkatli, düşünerek hareket ettim. Her şey bayrağımız için. Güzel vatanımız için." diye konuştu.

- "Askerlerimize destek olmak istedik"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçik'e moral olması için bu çalışmanın yapıldığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönemde, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları bertaraf etmek amacıyla yapılan sınır ötesi operasyonlardaki kahraman Mehmetçiğimize moral vermek, motivasyon sağlamak ve geride emanet bırakılan, şehit yakınları ile gazilerimize, ahde vefa olacak şekilde bu çalışma yapıldı. Birlikteliği ortaya koymak, yaşlısından gencine, sanatçısından iş adamına, Türk toplumunun her ferdine ve kurumuna örnek olacak bir proje ve düşünceydi. Bugün de yurdun her köşesinde şehitler vermiş, şehit anne ve babaları ile kahraman gazilerin huzurunda sahne gösterimini yapıyoruz. Birlik ve beraberlik her şeyden daha önemli. Askerlerimize bir destek olmasını da istedik. Onlar için moral her şeyden önemli."

Etkinliğin ardından Çelik, Tuğba Ekinci'ye Türk bayrağı, bir şehit babası da Ekinci'ye çiçek armağan etti.

Şarkıdan elde edilen gelir Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
gazi Şarkı şehit Tuğba Ekinci

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