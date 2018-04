"Türkiye'nin Aslanları" klibinin galası yapıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçik'e moral olması için bu çalışmanın yapıldığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönemde, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları bertaraf etmek amacıyla yapılan sınır ötesi operasyonlardaki kahraman Mehmetçiğimize moral vermek, motivasyon sağlamak ve geride emanet bırakılan, şehit yakınları ile gazilerimize, ahde vefa olacak şekilde bu çalışma yapıldı. Birlikteliği ortaya koymak, yaşlısından gencine, sanatçısından iş adamına, Türk toplumunun her ferdine ve kurumuna örnek olacak bir proje ve düşünceydi. Bugün de yurdun her köşesinde şehitler vermiş, şehit anne ve babaları ile kahraman gazilerin huzurunda sahne gösterimini yapıyoruz. Birlik ve beraberlik her şeyden daha önemli. Askerlerimize bir destek olmasını da istedik. Onlar için moral her şeyden önemli."

Etkinliğin ardından Çelik, Tuğba Ekinci'ye Türk bayrağı, bir şehit babası da Ekinci'ye çiçek armağan etti.

Şarkıdan elde edilen gelir Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışlanacak.