"Türkiye'nin Aslanları" klibinin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e giden Mehmetçik'e armağan ettiği "Türkiye'nin Aslanları" adlı şarkısına çektiği klibin gala gösterimi yapıldı.

Gaziler ile şehit ailelerinin katıldığı Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'ndeki etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Ekinci, Türkiye'nin Aslanları adlı şarkının anonim bir eser olduğunu belirterek, "Marş olduğu için şarkıya çevirmek zordur. Acaba olabilir mi derken, denedik ve tam bir yıl aldı." dedi.

Ekinci, bu şarkıya başladığı dönemde operasyon olmadığına işaret ederek, harekatın ardından daha dikkatli hareket ettiğini ve gerekli kurumlardan izinler alarak, şarkıyı dinleyiciyle buluşturduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki hesaplarına çok fazla olumlu mesaj aldığını aktaran Ekinci, "Ben bunu barlarda çalınması için yapmadım. Sadece görev yapan askerimizin moral bulması için yaptım. Çok dikkatli, düşünerek hareket ettim. Her şey bayrağımız için. Güzel vatanımız için." diye konuştu.

- "Askerlerimize destek olmak istedik"