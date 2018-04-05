"Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz"

ÇORUM (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini en canlı ve en sesli şekilde destekleyen ülke Macaristan. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dolayısıyla Macaristan'ın güvenliği için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Kiss, Macaristan'dan bir şehir ile Çorum'un kardeş şehir olmasını teklif etmek üzere Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret etti.

Macarlar ile Türklerin ortak bir geçmişten geldiğine işaret eden Kiss, "Tarihte dostane ilişkiler oldu. İki ülke arasındaki siyasi münasebet mükemmel. İki ülkenin hükumetleri birbirleri ile düzenli olarak görüşmekte ve iş birliği konsey toplantıları yapılmakta." diye konuştu.

Türkiye'nin 3,5 milyon civarında mülteciyi ağırladığına dikkati çeken Kiss, "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini en canlı ve en sesli şekilde destekleyen ülke Macaristan. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dolayısıyla Macaristan'ın güvenliği için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz. Gerçekten 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını takdirle karşılıyoruz. Bunun da dışında birçok alanda Macar ve Türk menfaatleri uyuşmaktadır." ifadelerini kullandı.