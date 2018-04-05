"Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz"

ÇORUM (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini en canlı ve en sesli şekilde destekleyen ülke Macaristan. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dolayısıyla Macaristan'ın güvenliği için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz." dedi.
Kiss, Macaristan'dan bir şehir ile Çorum'un kardeş şehir olmasını teklif etmek üzere Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret etti.
Macarlar ile Türklerin ortak bir geçmişten geldiğine işaret eden Kiss, "Tarihte dostane ilişkiler oldu. İki ülke arasındaki siyasi münasebet mükemmel. İki ülkenin hükumetleri birbirleri ile düzenli olarak görüşmekte ve iş birliği konsey toplantıları yapılmakta." diye konuştu.
Türkiye'nin 3,5 milyon civarında mülteciyi ağırladığına dikkati çeken Kiss, "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini en canlı ve en sesli şekilde destekleyen ülke Macaristan. Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dolayısıyla Macaristan'ın güvenliği için yaptıklarını takdirle karşılıyoruz. Gerçekten 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını takdirle karşılıyoruz. Bunun da dışında birçok alanda Macar ve Türk menfaatleri uyuşmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kiss, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran, kınayan ilk ülkeler arasında Macaristan'ın bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin demokratik şekilde seçilerek göreve gelmiş hükümetine karşı yapılan darbe girişimini kabul etmediklerini, bunu bir terör eylemi olarak nitelediklerini vurguladı.
Türkiye'de 7 yıldır görevde bulunduğunu, bu süre içinde İstanbul, Ankara, Kayseri, Trabzon gibi illerle Macaristan'dan bazı illeri kardeş şehir yaptıklarını anlatan Kiss, aynı şekilde Çorum ile Macaristan'ın bir şehrinin kardeş şehir olması talebini Belediye Başkanı Gül'e iletti.
Gül de Türkiye'nin AB ile ilişkilerde sıkıntılar yaşadığını aktararak, "Türkiye, eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye, ekonomik, sosyal ve askeri alanda çok büyük ilerleme kaydetti. Darbe girişiminin ardından ülkesine ihanet eden kişilerin Avrupa ülkelerinde rahatça dolaşıyor olması da Türkiye'yi üzüyor. AB, ayrıca mülteciler konusunda Türkiye'ye verdiği sözlerin yüzde 10'unu bile tutmadı." diye konuştu.
Gül, kardeş şehir teklifinin de Belediye Meclisinde değerlendirileceğini kaydetti.
Ziyaretin ardından Kiss ve Gül, birbirlerine hediye sundu.
Ziyarete Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da katıldı.
Maltepe'de korkutan yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum