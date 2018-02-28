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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden "Türkmenlerin korunması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 02:31 | Son Güncelleme

Büyükelçilik: - "Kerkük'te Irak Türkmen Cephesine ait bürolara saldırı düzenlenmesinden dolayı Türkmenlerin korunması amacıyla tedbirlerin artırılması gerekiyor"

KERKÜK (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ın Kerkük kentinde maruz kaldıkları saldırılardan dolayı Türkmenlerin can güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Kerkük'te Irak Türkmen Cephesine (ITC) ait bürolara saldırı düzenlenmesinden dolayı Türkmenlerin korunması amacıyla tedbirlerin artırılması gerekiyor.'' ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, ''Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Kerkük'ün Musalla bölgesindeki ITC bürosuna yapılan saldırı endişe vericidir.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak'ın temel unsurlarından biri olan Türkmenlerin can güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, ''son 4 ay içinde onlarca Türkmen'in ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları gerçekleştirenlerin adalete teslim edilmesi gerektiği" kaydedildi.

Son iki günde Irak'ın Kerkük kentindeki ITC Musalla Bürosu'na, kimliği belirsiz kişilerce RPG ve otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti. Ayrıca, kent merkezindeki Kudüs Caddesi'nde park halindeki bomba yüklü bir motosiklet uzaktan kumandayla patlatılmıştı. Her iki olayda can kaybı olmamış ancak saldırıların yaşandığı yerlerde hasar meydana gelmişti.

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ırak Kerkük Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği

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