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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine ramazan paketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine ramazan paketi

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerine gıda paketi ve Kuran-ı Kerim dağıtıldı.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı ilinin Garayev köyünde iftar programı düzenledi. Garayev köyü camisinde düzenlenen programa, Saatlı ilinin farklı köylerinde yaşayan çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.

İftar öncesinde davetlilere Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle hazırlanan gıda paketleriyle "Hediyem Kuran olsun" kampanyası çerçevesinde bastırılan Kuran-ı Kerim meali hediye edildi.

TDV yetkilileri Garayev köyünü ev ev dolaşarak yaşlı ve hastalara hediye verdi. Program kapsamında 300 gıda paketi dağıtıldı.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anadolu insanının hediyelerini, iftar ve sahur sofralarında dualarını bölüşmek istedikleri Ahıskalı kardeşleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kuran-ı Kerim'in ramazan ayında nazil olduğunu, Hz. Peygamberin Kuran'ın anlaşılması ve yaşanılması için en güzel örnekleri verdiğini söyleyen Güneş, "Bu örneklerden bir tanesi de yardımlaşma ve hediyeleşme. Ruhumuzu beslemek üzere Rabbimizin gökten indirdiği vahyi, kalplerimize, beynimize hayatımıza ve ahlakımıza indirmek üzere de Kuran-ı Kerim'i kardeşlerimize hediye etmek istiyoruz." dedi.

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