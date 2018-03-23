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"Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:39 | Son Güncelleme

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Verheugen: "Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim. Çünkü hem AB'nin hem de Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan, bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" - "Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilen mülteciler konusundaki anlaşma olmasaydı, Merkel'in bu seçimlerde yeniden seçilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum"

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, "Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim. Çünkü hem AB'nin hem de Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "Avrupa Birliği Bağlamında Türk Alman İlişkileri Konferansı"na katılan Verheugen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Günter Verheugen, bir gazetecinin, "Almanya Başbakanı Angela Merkel'in seçimleri kazanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü oldu mu?" sorusuna, "Bunun cevabının çok açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilen mülteciler konusundaki anlaşma olmasaydı, Merkel'in bu seçimlerde yeniden seçilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Avrupa'nın neden sessiz kaldığı yönündeki soruyu ise Verheugen, şöyle cevapladı:

"Almanya ve Avrupa'nın Türkiye'de yaşanan darbe girişiminden sonraki tepkisinin Türkiye tarafından bir hayal kırıklığına uğradığını düşünüyor, bu hisleri çok iyi anlıyorum. Benim de düşüncem aslında Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajlarının iletilmesiydi. Bunun esasında doğru olan bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama öyle bir mesaj göremedik. Türk halkının bu darbe girişimi sırasında gösterdiği tepkinin ise Türkiye'de demokratik olgunluğun göstergesi olduğunu düşünüyorum."

- "Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği adaylığı konusuna da değinen Günter Verheugen, şunları kaydetti:

"AB üyelerinin çoğunluğu Türkiye'yi AB de istemiyor. Türkler de artık bu türlü perspektifin olduğuna inanıyor. Ancak bu durumun zamanla değişebileceğini düşünüyorum. Esasında bu durum çok çabuk ve hızlı şekilde de değişebilir. Malumunuz dünyadaki siyasi gelişmeler, AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye konusunun hızlı ve değişik bir şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum. Aslında buna sadece inandığımı ifade etmekle kalmıyorum. Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim. Çünkü hem AB'nin hem de Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan dolayı bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum."

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, konferansın ardından Verheugen'e çeşitli hediyeler takdim etti.

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