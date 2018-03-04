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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisinden işbirliği vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat: - "Türkiye'ye gönül veren işadamların desteklenmesi ve büyütülmesi gerekiyor. İşadamları ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur"

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, "Türkiye'ye gönül veren işadamların desteklenmesi ve büyütülmesi gerekiyor. İşadamları ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırgızistan Temsilciliği, başkent Bişkek'te bir restoranda dayanışma, kaynaşma ve tanışma yemeği düzenledi.

Yemeğe büyükelçilik ataşeleri, TİKA ve THY'nin Bişkek'teki yetkilileri yanı sıra MÜSİAD'ın kurucu ve gönüllü üyeleri ile davetliler katıldı.

Türk Büyükelçisi Fırat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek "Türkiye'ye gönül veren işadamların desteklenmesi ve büyütülmesi gerekiyor. İşadamları ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur" dedi.

Kırgızistan'ın yatırımcı aradığı sektörlerin iş dünyasının ilgisini çekmesi gerektiğini vurgulayan Fırat, şöyle devam etti:

"Kırgızistan'da üretim yapan işadamların Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerin pazarına ürününü ihraç etme fırsatı ve avantajı bulunuyor. Türkiye olarak burada yatırım yaparsak ve burada işimizi büyütürsek bu birliğin 170-200 milyon nüfuslu pazarına ulaşabiliriz."

Fırat, MÜSİAD'ın Kırgızistan'da sosyal projeler geliştirerek üyelerine de tarım, hayvancılık ve enerji sektöründeki yatırım olanaklarını değerlendirmeyi tavsiye etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye olarak, iş dünyasının her türlü sosyal projesine destek vermeye hazır olduklarını bildiren Fırat, "İster birey, şirket ve holding patronu olarak gelin, Büyükelçiliğimiz ve ticaret müşavirliğimiz sizin adresinizdir. Tek bir aile olarak çalışmayı ümit ediyorum." diye konuştu.

MÜSİAD Kırgızistan Temsilcisi Muammer Akkaya da Kırgızistan'da MÜSİAD'ın yapılandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi ve ticareti geliştirerek Kırgızistan ile Türkiye'nin kalkınması ve büyümesine katkı sağlamak isteyenlerle işbirliği yapacaklarını aktardı.

Etkinlikte Türkiye'nin birliğini, dirliğini ve beraberliğini muhafaza etmek üzere mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin muzaffer olması için dua edildi ve şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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Bişkek Kırgızistan MÜSİAD Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat

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