"Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyorlar"

BİLECİK (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, nedense Batılı ülkelerin Türkiye'deki seçimlerle çok ilgilendiklerini belirterek, "Sebep şu, Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dünyada 10 tane mega, büyük ve muhteşem proje var. Bunların 6'sı Türkiye'de." dedi. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 117 milyon liraya inşa edilecek 17 tesisin toplu temel atma törenine katılmak için kente geldiğini söyledi. Nüfus oranına göre en çok yatırım yapılan şehrin Bilecik olduğuna işaret eden Eroğlu, "Bilecik'te temeli atılan 3 baraj, 4 sulama tesisi, 8 taşkın koruma tesisi, 1 OGM tesisi ve 1 müteferrik DKMP tesisi açılışı olacak. 117 milyon liralık yatırımla bu tesislerde 2 bin 99 milyon metreküp su biriktirilecek, 17 bin 600 dekar tarım arazisi sulanacak. 8 köy taşkın zararlardan korunacak, ormanların arttırılması ve orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacaktır." diye konuştu. Eroğlu, mayıs ayındaki yağışlarla barajlardaki doluluk oranının arttığını kaydederek, şunları dile getirdi:

"Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı yüzde 50-52 oranında doluluk var. Bazı yerlerde ise barajlar yüzde 80 dolu. Şu anda içme suyuyla ilgili problemimiz yok. Sulama suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde çok büyük sıkıntımız vardı ama Allah yardım etti. Güneydoğu'ya özellikle mayıs ayında çok yağış oldu. Allah'a hamdolsun, mayıs ayında Türkiye'nin her yerinde çok güzel yağışlar oldu." - "Dünyadaki 10 mega projeden 6'sı Türkiye'de" Basın mensuplarının soruları üzerine 24 Haziran seçimlerine de değinen Eroğlu, bu seçimlerin Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu, daha büyük yatırımlar ve daha büyük Türkiye için sistem değişikliğine gidildiğini söyledi. Mevcut parlamenter sistemin Türkiye'ye dar geldiğini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli hakikaten ileri görüşlü. Daha büyük Türkiye için, büyük hedeflerin gerçekleşmesi için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için bir plan yaptılar. Nedense Batı ülkeleri bizim seçimlerimizle çok ilgileniyor. Biz ABD'deki seçimlerle ilgileniyor muyuz? Avrupa'daki seçimlerle ilgileniyor muyuz? İlgilenmiyoruz ama nedense onlar çok ilgileniyor. Sebep şu, Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dünyada 10 tane mega, büyük ve muhteşem proje var. Bunların 6'sı Türkiye'de.