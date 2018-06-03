"Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyorlar"

BİLECİK (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, nedense Batılı ülkelerin Türkiye'deki seçimlerle çok ilgilendiklerini belirterek, "Sebep şu, Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dünyada 10 tane mega, büyük ve muhteşem proje var. Bunların 6'sı Türkiye'de." dedi.
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 117 milyon liraya inşa edilecek 17 tesisin toplu temel atma törenine katılmak için kente geldiğini söyledi.
Nüfus oranına göre en çok yatırım yapılan şehrin Bilecik olduğuna işaret eden Eroğlu, "Bilecik'te temeli atılan 3 baraj, 4 sulama tesisi, 8 taşkın koruma tesisi, 1 OGM tesisi ve 1 müteferrik DKMP tesisi açılışı olacak. 117 milyon liralık yatırımla bu tesislerde 2 bin 99 milyon metreküp su biriktirilecek, 17 bin 600 dekar tarım arazisi sulanacak. 8 köy taşkın zararlardan korunacak, ormanların arttırılması ve orman köylülerinin desteklenmesi sağlanacaktır." diye konuştu.
Eroğlu, mayıs ayındaki yağışlarla barajlardaki doluluk oranının arttığını kaydederek, şunları dile getirdi:
"Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı yüzde 50-52 oranında doluluk var. Bazı yerlerde ise barajlar yüzde 80 dolu. Şu anda içme suyuyla ilgili problemimiz yok. Sulama suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde çok büyük sıkıntımız vardı ama Allah yardım etti.
Güneydoğu'ya özellikle mayıs ayında çok yağış oldu. Allah'a hamdolsun, mayıs ayında Türkiye'nin her yerinde çok güzel yağışlar oldu."
- "Dünyadaki 10 mega projeden 6'sı Türkiye'de"
Basın mensuplarının soruları üzerine 24 Haziran seçimlerine de değinen Eroğlu, bu seçimlerin Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu, daha büyük yatırımlar ve daha büyük Türkiye için sistem değişikliğine gidildiğini söyledi.
Mevcut parlamenter sistemin Türkiye'ye dar geldiğini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli hakikaten ileri görüşlü. Daha büyük Türkiye için, büyük hedeflerin gerçekleşmesi için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için bir plan yaptılar. Nedense Batı ülkeleri bizim seçimlerimizle çok ilgileniyor. Biz ABD'deki seçimlerle ilgileniyor muyuz? Avrupa'daki seçimlerle ilgileniyor muyuz? İlgilenmiyoruz ama nedense onlar çok ilgileniyor. Sebep şu, Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dünyada 10 tane mega, büyük ve muhteşem proje var. Bunların 6'sı Türkiye'de.
Avrupa'da büyüme sıfıra yaklaşıyor. Türkiye 7,4 ile dünyanın en çok büyüyen ülkesi haline geldi. Bundan rahatsız oluyorlar."
- "Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılıyor"
Eroğlu, Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Biliyorsunuz, alçak FETÖ'ye darbe girişiminde bulundurdular." dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kahraman milletimiz, onlara darbe vurdu. Daha sonra bizim alçak terör örgütünü silahlandırarak güney sınırlarımızı kuşatmak istediler. Güya sözde terör devleti kurmak istediler. Bu oyunu da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla bozduk. Batı dünyası, Türkiye'nin önünü kesmek için yeni bir oyun peşinde. O oyun ne? '2019'da seçim yapılacak. Biz bu süre içinde Türkiye'ye ekonomik darbe vuralım.' şeklinde planları vardı. Bu durumu Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli fark etti. Neticede seçimler öne alındı. 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir.
Devletimizin bekası ve milletimizin istikbaliyle alakalıdır. Milletimiz bunu gördü ve planları inşallah bozacaktır."
Eroğlu, daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçerek DSİ ve OGM tarafından inşa edilecek tesislerin temel atma törenine katıldı.
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