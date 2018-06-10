HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye'nin çatısı" sis bulutuyla büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:11 | Son Güncelleme

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliğinden dolayı "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, görenleri büyüledi.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'nda bugün gün batımında kartpostallık manzara ortaya çıktı.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü Ağrı Dağı'nın zirvesinde görülen sis bulutu dikkati çekti.

Manzarayı görenler, "Ağrı Dağı şapka taktı" yorumu yaptı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına ev sahipliği yapan Ağrı Dağı'nda bu durum, genellikle bahar ve yaz aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
İzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşü
Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisiBrüksel'de sığınmacılara destek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı Ağrı Dağı şapka taktı Büyük Ağrı Dağı İftar vakti şapkasını giydi Türkiye'nin Çatısı

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

AK Parti'li vekille tokalaşırken oyun oynayan vatandaşın fotoğrafı büyük ilgi gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.