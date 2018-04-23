"Türkiye'nin çatısı" yeniden gelinliğini giydi

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Büyük Ağrı Dağı, kar yağışı sebebiyle adeta yeniden gelinliğini giydi.
Iğdır ve Ağrı il sınırlarında bulunan ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Büyük Ağrı Dağı ve çevresinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
İlkbahardaki kar yağışıyla Ağrı Dağı'nın zirvesinden 2 bin metresine kadar olan bölümü yeniden karla kaplandı.
Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırındaki Büyük Ağrı Dağı'nın yanı sıra 3 bin 986 rakımlı Küçük Ağrı Dağı da kar yağışı sonrası beyaza büründü. Bölgede, ilgi çekici görüntüler oluştu.
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