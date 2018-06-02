Türkiye'nin çevrecileri Kadıköy Çevre Festivali'nde bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi’nin çağrısı ile doğaya emek veren 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin bir araya geldiği Kadıköy Çevre Festivali Selami Çeşme Özgürlük Parkı’nda devam ediyor. Festivale katılanlar iki ayrı alanda gerçekleşen kent, yaşam, deniz, beslenme söyleşilerine katılarak, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen, doğa mücadelesi veren farkındalık yaratmaya çalışan 68 standı dolaşıp bilgi aldı, sohbet etti ve görüşlerini paylaştı.

Kadıköy Belediyesi, doğayı odağına alan tüm bileşenleri Kadıköy Çevre Festivali’nde bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl ilk kez “Kentte Ekolojik Yaşam” ana teması ile düzenlenen ve 20 bin kişinin katıldığı festivalin bu yılki teması ise“Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve biyolojik çeşitlilik” oldu. Okullara yönelik etkinliklerin yoğunlukta olduğu festivalde, doğayı merkeze alan çok sayıda panel ve söyleşi yer alarak festivale katılanlar doğaya sahip çıkma konusunda bilinçlendirildi.

Karadenizlilerden sarı yazma, Yırca Köyü kadınlarından mis kokulu sabun satın alarak doğaya destek olan çevre gönüllüleri; tohum topu atölyesi, sirke yapımı, kedi evi yapımı, peynir atölyesi gibi ilginç atölyelere de katılıp, tohum takası yaptı. Renkli atölye çalışmalarının da yapıldığı festival alanında her gün müzik sesleri yükseldi. Gün boyu müzik ve piyano dinletilerinin düzenlendiği festivalde Sade Kaave, Çağdaş Müzik Topluluğu, Zeytin gibi müzik toplulukları sahne aldı.