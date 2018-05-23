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"Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Karar alma ve kararları uygulama kararlılığını hükümetin göstermesi lazım" - "Ekonomik güvenlik konusu Türkiye açısından çok önemlidir. Biz 15 Temmuz'da bir işgalin eşiğinden döndüysek eğer başka şekillerde tekrar ataklar olacaktır. Finansal yönden olacaktır, başka şekilde olacaktır. O anlamda ekonomik güvenliği sağlamamız lazım"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Karar alma ve kararları uygulama kararlılığını hükümetin göstermesi lazım." dedi.

Usta, parti üyeleriyle Atakum ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

Döviz kuruyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Usta, Türk ekonomisinin temellerinden bağımsız bir şekilde dövizde dalgalanma yaşandığını belirtti. Usta, bu durumun yurt dışı ve yurt içi nedenlerden kaynaklanabileceğini vurgulayarak, "Türkiye 15 Temmuz'da ciddi bir sıkıntıdan döndü. Bir kısım yorumlar bunun devamı mahiyette olduğu şeklinde yorumlar da var. Bunları bence çok fazla bu anlamda dillendirmemek lazım. Bu belirsizliği ve güvensizliği artırıyor." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde önemli işler yapıldığını ancak mutlaka yapılması gereken işlerin olduğunu ifade eden Usta, "Bunların en önemlisi bir defa Türkiye'nin dışarıya olan döviz bağımlılığını azaltması lazım. Bu anlamda cari açığı azaltacak önlemler alınması lazım. Özel sektörün finansmanını rahatlatacak tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yapısal mahiyette yapılması gerekenlere işaret eden, bütçe ve cari açık konusunda da değerlendirmelerde bulunan Usta, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Karar alma ve kararları uygulama kararlılığını hükümetin göstermesi lazım." dedi.

Usta, Türkiye'nin her alanda güçlü olması, özellikle ekonomi temellerinin güçlü tutulması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'ye karşı finansal hamlelerin olabileceğine işaret etti.

Ekonomik güvenlik konusunun Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Usta, "Biz 15 Temmuz'da bir işgalin eşiğinden döndüysek eğer, başka şekillerde tekrar ataklar olacaktır. Finansal yönden olacaktır, başka şekilde olacaktır. O anlamda ekonomik güvenliği sağlamamız lazım. Ekonomik güvenlik de böyle lafla olmuyor. Türkiye'nin dışarıya olan finansman bağımlılığını azaltarak ekonomik güvenliği sağlayabilirsiniz." diye konuştu.

Usta, piyasaya meselelerin çözüleceğine yönelik ciddi, güçlü mesajlar verilmesi gerektiğini belirterek, doların gerekli tedbirlerin alınması ve güven oluşması sonrası çok hızlı şekilde gerileyebileceğini söyledi.

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