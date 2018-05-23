MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Karar alma ve kararları uygulama kararlılığını hükümetin göstermesi lazım." dedi.

Usta, parti üyeleriyle Atakum ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

Döviz kuruyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Usta, Türk ekonomisinin temellerinden bağımsız bir şekilde dövizde dalgalanma yaşandığını belirtti. Usta, bu durumun yurt dışı ve yurt içi nedenlerden kaynaklanabileceğini vurgulayarak, "Türkiye 15 Temmuz'da ciddi bir sıkıntıdan döndü. Bir kısım yorumlar bunun devamı mahiyette olduğu şeklinde yorumlar da var. Bunları bence çok fazla bu anlamda dillendirmemek lazım. Bu belirsizliği ve güvensizliği artırıyor." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde önemli işler yapıldığını ancak mutlaka yapılması gereken işlerin olduğunu ifade eden Usta, "Bunların en önemlisi bir defa Türkiye'nin dışarıya olan döviz bağımlılığını azaltması lazım. Bu anlamda cari açığı azaltacak önlemler alınması lazım. Özel sektörün finansmanını rahatlatacak tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.