"Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi anlatacağız"

Görüşmelerinde özellikle FETÖ konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunduğunu söyleyen Malkoç, "Bunlar çok sinsidir. Hoşgörü ve eğitim adı altında insanların bünyelerine, ülkelerin bünyelerine girip ardından da tahribat yapıyorlar. Sevindirici olan şey şu; Makedonya Başbakanı 2017 Aralık'ta FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmiş. Bu güzel, ama yetmez. Mutlaka buradaki okul faaliyetlerine de son vermeleri gerekiyor." dedi.

Makedonya'da Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldiklerini aktaran Malkoç, bu görüşmelerde kurumun faaliyetlerinin yanı sıra ikili ilişkileri görüştüklerini belirtti.

Başkent Üsküp'te düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malkoç, kurum olarak 7 uluslararası ombudsmanlık ağının üyesi olduklarını belirterek, Balkan Ombudsmanlar Birliğini kurarak bölgeyle yakın ilişkiler içerisinde olacaklarını ifade etti.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Makedonya'da düzenlenen iki günlük Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu 10. Toplantısı'nda, Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı verdiği mücadeleyi ve tecrübelerini anlatacaklarını söyledi.

İki günlük bu toplantı gibi platformları imkana dönüştürdüklerini vurgulayan Malkoç, Türkiye'nin verdiği hukuk mücadelesini, 3,5 milyon Suriyeli mülteciye nasıl baktığını, 650 bin Suriyeli göçmen çocuğun Türk okullarında nasıl eğitim gördüğünü ve 1 milyon 250 bin Suriyelinin hastanelerde nasıl tedavi edildiğini anlatma imkanı bulduklarını aktardı.

Avrupa'da 6 milyon Türk insanının bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerine gittik. Buradaki Türk vatandaşlarına ombudsmanlık nedir, haklarını nasıl kullanacaklar, bunları anlattık. Buradaki ombudsmanlar için de yeni bir tecrübe. Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite, 8 milyon üniversite öğrencisi var. Bu üniversitelerde ombudsmanlık kulüpleri kurup üniversite öğrencilerini hakka, hakkaniyete ve adalete şimdiden yatkın hale getiriyoruz. Hepsinden önemlisi de Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi, tecrübelerini anlatacağız ki bu ülkeler bu sıkıntıları yaşamasınlar."

Türkiye'deki ombudsmanlık kurumunun 5. yılını tamamladığını hatırlatan Malkoç, 2017 yılında 17 bin başvuru aldıklarını ve bunların yüzde 90'ını karara bağladıklarını ifade etti.