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"Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının kanıtı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 22:08 | Son Güncelleme

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca: - "Gerek seçimlere çok büyük katılım oranı, gerek Türkiye içerisinde gayet sükunetle geçirdiğimiz bir seçim ortamını, gerekse seçim sonuçlarının fevkalade erken bir şekilde alınmış olması Türkiye'nin demokrasiye ne kadar bağlı, demokrasiyi ne kadar sindirmiş ve teknolojide ne kadar ileri gitmiş olduğunun bir kanıtıdır" - "Bu elbette kutlanmaya değer bir olay, sonuçları aldık durmak yok yola devam"

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü (BYEGM) Mehmet Akarca, seçimlere katılım oranının, seçimin sükunetle geçmesinin ve sonuçların erken alınmasının, Türkiye'nin demokrasiye bağlılığının ve teknolojide ne kadar ileri gittiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Akarca, BYEGM ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle kurulan, Ankara'daki "Seçim 2018" basın merkezinde seçim sonuçlarını takip eden yabancı basın mensuplarına sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir seçimi daha geride bıraktığını ifade eden Akarca, şunları kaydetti:

"Gerek seçimlere çok büyük katılım oranı, gerek Türkiye içerisinde gayet sükunetle geçirdiğimiz bir seçim ortamını, gerekse seçim sonuçlarının fevkalade erken bir şekilde alınmış olması Türkiye'nin demokrasiye ne kadar bağlı, demokrasiyi ne kadar sindirmiş ve teknolojide ne kadar ileri gitmiş olduğunun bir kanıtıdır. Bu elbette kutlanmaya değer bir olay, sonuçları aldık durmak yok yola devam."

Merkezde, Akarca'nın açıklamanın ardından "Mehter Marşı" çalınırken, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Öte yandan seçimleri takip etmek için Türkiye'deki yerleşik yabancı basın mensupları dahil, 34 ülkeden 650'ye yakın basın mensubu akredite oldu.

Türkiye'deki seçimlere en büyük ilgiyi Fransa basını gösterirken, bu ülkeden 43 basın mensubu akredite oldu. Fransa'yı 36 gazeteci ile İngiltere, 23 basın mensubuyla Almanya takip etti. İspanya'dan 12, Yunanistan'dan 10, ABD ve Belçika'dan ise 9'ar gazeteci akredite oldu.

Merkezde, yabancı gazetecilere internet hizmeti ücretsiz sağlanırken, yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) BYEGM yabancı gazeteciler

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