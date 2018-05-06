Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey asla gündemde yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir panayırın açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk tarafının en başından bu yana bu topraklarda eşitlik temelinde, adadaki bir tarafın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı, özgürlük ve güvenlik içerisinde bir gelecek istediğini belirtti.

Ülkedeki festival ve panayırların aynı zamanda geçmiş kültürü yaşatmanın bir aracı olduğunu dile getiren Akıncı, “Her buluşmada kültürel varlığımızı, kimliğimizi yaşatmanın heyecanını taşıyoruz ve bunu geleceğe taşımanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anımsıyoruz." diye konuştu

Kıbrıs adasının tarihinde çok acılı bir geçmiş olduğunu, şehitleri, gazileri, kayıpları yüreklerinde hep hissettiklerini ifade eden Akıncı, adanın acılı geçmişinden her iki toplumun da kendi payına düşeni aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta geçmişte her iki toplumun da acılar yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: