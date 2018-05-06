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"Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: - "(Kıbrıs müzakereleri) Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey asla gündemde yoktur" - "Eski maksimalist tutumlarda ısrar edilmemesi gerekir. Müzakerelerde 'sıfır asker, sıfır garanti’ noktasında devam edilirse bir yere varmak mümkün değildir. Bunun artık anlaşılması gerekir” - "Ada etrafındaki ortak doğal zenginliklerin en akılcı, en ucuz ve kestirme yolu Avrupa’ya Türkiye üzerinden ulaştırılmasıdır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey asla gündemde yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bir panayırın açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk tarafının en başından bu yana bu topraklarda eşitlik temelinde, adadaki bir tarafın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı, özgürlük ve güvenlik içerisinde bir gelecek istediğini belirtti.

Ülkedeki festival ve panayırların aynı zamanda geçmiş kültürü yaşatmanın bir aracı olduğunu dile getiren Akıncı, “Her buluşmada kültürel varlığımızı, kimliğimizi yaşatmanın heyecanını taşıyoruz ve bunu geleceğe taşımanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anımsıyoruz." diye konuştu

Kıbrıs adasının tarihinde çok acılı bir geçmiş olduğunu, şehitleri, gazileri, kayıpları yüreklerinde hep hissettiklerini ifade eden Akıncı, adanın acılı geçmişinden her iki toplumun da kendi payına düşeni aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta geçmişte her iki toplumun da acılar yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu topraklarda bir kere daha ne kayıplar olsun ne de şehitler olsun. Bütün mesele budur ve bunun şartlarını yaratmak için ele ele, gönül gönüle vermemiz lazım ve barışçı çıkış yollarını el birliği ile bulmamız lazım ki bir daha bu ada kana bulanmasın.”

- Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklar

Ada etrafındaki doğal zenginliklerin burada yaşayanları ihya edecek potansiyelde olduğunu ifade eden Akıncı, bu zenginliklere bir tarafın tek başına el koymaya çalışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Akıncı, ada etrafındaki doğal kaynakların ele alınacağı ortak bir komite kurulması veya Rum tarafının tek yanlı sürdürdüğü doğalgaz faaliyetlerinin çözüm sonrasına bırakılması hususunda Rum tarafına devamlı uyarılarda bulunulduğunu da anımsattı.

Ada etrafındaki ortak doğal zenginliklerin en akılcı, en ucuz ve kestirme yolunun Avrupa’ya Türkiye üzerinden ulaştırılabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafına bu konuda paylaşımcı olma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke çocuklarının ve gençlerinin barış içerisinde, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşmasının en büyük amaçlarından biri olduğuna işaret ederek, "Eski maksimalist tutumlarda ısrar edilmemesi gerekir. Müzakerelerde 'Sıfır asker, sıfır garanti’ noktasında devam edilirse bir yere varmak mümkün değildir. Bunun artık anlaşılması gerekir." dedi.

Birleşmiş Milletlerin de Rum tarafının talep ettiği “sıfır asker, sıfır garanti” noktasında olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Birleşmiş Milletlerin belgelerinde olmayan hususlar, varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. BM önümüze ‘sıfır asker, sıfır garanti’ koymuş gibi takdim ediliyor. Öyle bir şey ne bizim planımızda, programımızda ne de BM’nin önerilerinde vardır." değerlendirmesinde bulundu.

- “Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir”

Müzakerelerde her iki toplum olarak eşitlik temelinde, bir tarafın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı özgürlük ve güvenlik içerisinde bir gelecek istediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey asla gündemde de yoktur. Maalesef son günlerde bu konularda çok çarpıtmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklar Kıbrıs müzakereleri KKTC

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