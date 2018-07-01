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Türkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

 KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde görülen dağ horozunu görebilmek için, yurdun dört bir yanından kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler bu yıl da Dağ Horozu Şenliği'ne katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildiler

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE, (Rize), (DHA)- KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye’de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde görülen dağ horozunu görebilmek için, yurdun dört bir yanından kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler bu yıl da Dağ Horozu Şenliği'ne katıldı. Sabahın ilk ışıkları ile yaylaya çıkan grup, geçen yıl göremediği gizemli dağ horozunu bu yıl sadece 30 saniye görüntüleyebildi.
İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Dağ Horozu Şenlikleri için İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, saat 04.00'te Sivrikaya köyüne bağlı Büyükyayla mevkiine çıktı. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi taradı, dağ horozu aradı. Yaylanın farklı noktalarına dağılan grup, geçen yıl göremediği dağ horozunu, bu yıl yaklaşık 30 saniye görebildi. Heyecanla fotoğraflanan dağ horozu, ardından gözden kayboldu. İki saat süren gözlem sonunda, başka bir dağ horozunun izine rastlayamayan grup, yayladan indi. Grup, foto safari için yayla turuna çıktı.
'KISA BİR SÜRE GÖRDÜK, GÖZDEN KAYBOLDU'
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, sabah gelen ilk kafile arasında yer aldığını ve dağ horozunu görebildiğini belirterek, "Dürbünle kuşu görebildik. Sonra çalılık alana girdi ve gözden kayboldu. Şu an kuluçka dönemi olduğu için pek görülmüyor. Ancak mayıs ve eylül ayları arasında bu kuş görülebiliyor. Endemik tür olan dağ horozu, bu bölgede görülüyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından turistler bu kuşu görebilmek için bölgemize geliyor. Kuşu görmenin hazzını yaşayan insanlar, yeniden geri dönüyor" dedi.
'DAĞ HOROZU BÖLGEMİZİN ZENGİNLİĞİ'
İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu da 14 yıldır düzenledikleri şenlikle dağ horozu gözlemlediklerini belirterek sadece 2 yıl kuşun görünmediğini söyledi. Kösoğlu, "Bu sabah erken gelen arkadaşlar kuşu gördü. Endemik türdeki kuşun değerini herkese anlatmak ve koruma altına almak için bu etkinliği yapıyoruz. Yaylalarımızın pek çoğunda dağ horuz var. En yoğun dağ horozu Sivrikaya Yaylası'nda görülüyor. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelip dağ horozunu görmek istiyorlar. Bu kuş bölgemizin bir zenginliği. Bu güzelliği herkese göstermek istiyoruz" diye konuştu.
VARLIĞINI İNGİLİZLER TESPİT ETMİŞ
Dağ horozunun 40 yıldır gönüllü koruyuculuğunu yapan Mustafa Sarı, 1970'li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyetin varlığını tespit ettiği dağ horozunun bölgede yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Sarı, "Dağ horozunun nesli kaçak avcılar nedeniyle tehdit altında. Kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyorum. Dağ horozu sayesinde köyümüzün adı dünyaya duyuldu. Onu koruyup, yaşatmak zorundayız. Ben bunu gönüllü olarak yapıyorum. Hayvanları ve doğayı korumazsak buraya turistler gelmez” dedi.
DAĞ HOROZU
Orta büyüklükte bir kuş olan ve Huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşar. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürür. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi’nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye’de görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildilerTürkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildilerTürkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildilerTürkiye'nin dört bir yanından geldiler, dağ horozunu sadece 30 saniye görebildiler

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