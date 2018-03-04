Türkiye’nin dört bir yanından STK yöneticileri ATO’da bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sanayideki milliliğin önemine vurgu yaparak, “Tabir yerindeyse Ankara’da sanayi devrimi yapıldı. Artık şehrimiz savunma ve havacılık sanayinin merkezi durumunda. Ankara’da yerli ve milli sanayimizi oluşturmamızın sonucunu Afrin’de gördük” dedi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin Ankara’daki sivil toplum kuruluşları (STK) yöneticileri ile Siirt Vakfı Ankara Şubesi’nin organizasyonu kapsamında kahvaltıda bir araya geldi. Siirt Vakfı Ankara Şube Başkanı Av. Mehmet Doğan Yalım, Ankara’daki Doğu ve Güneydoğu Anadolu STK’larının tanışmasına ve kaynaşmasına vesile olan ATO’ya ve ATO Başkanı Gürsel Baran’a teşekkür etti. ATO Başkanı Gürsel Baran konuşmasına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerleri anarak başladı. Baran, “Arzumuz operasyonun tez zamanda sonuçlanıp, olabilecek en az zararla TSK’nın, Mehmetçiğin bir an önce kendi memleketlerine dönmesi” dedi. Hayatın her alanında fark yaratmanın önemli olduğunu belirten Baran, “Ürettiğiniz, sattığınız malın çok rakibi var. O yüzden fark yaratmak zorundasınız. Yaptığınız iş ne olursa olsun, ticaretse de, yöneticilikse de farklı olmak zorundasınız” dedi.

“Türkiye’nin sağlam geleceği yerli ve milli üretimdedir”

Göreve geldiklerinde fark yaratmak adına 3 ayaklı çalışma stratejisi planladıklarını ve bu planları hayata geçirdiklerini hatırlatan Baran, çalışma stratejileri çerçevesinde Ankara ve tüccarının da problemlerine eğildiklerini belirtti. Ankara’nın eskiden ‘memur kenti’ olarak anıldığını ancak artık kimlik değiştirdiğini dile getiren Baran sözlerine şöyle devam etti:

“Tabir yerindeyse Ankara’da sanayi devrimi yapıldı. Artık şehrimiz savunma ve havacılık sanayinin merkezi durumunda. Ankara’da yerli ve milli sanayimizi oluşturmamızın sonucunu Afrin’de gördük. Afrin’de kullanılan silahları üreten üyelerimize geçen hafta gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Başbakanımız huzurunda ödül verdik. Cumhurbaşkanımız konuşmalarında ‘yerli ve milli’ vurgusu yapıyor. Sınırlarımızın ötesinde bir mücadele içindeyiz ve bu mücadele sadece terör örgütleriyle değil bunların arkasındaki güçlerle de yapılıyor. Bu mücadeleyi yapıp sonra o arkadakilere gidip silah satın almak istediğimizde zaten o mücadeleyi baştan kaybetmiş oluyoruz. Bu nedenle Ankaramızda yerli üretimin yapılıyor olmasının anlamı çok büyük. Türkiye’nin sağlam geleceği yerli ve milli üretimdedir.”

ATO yöneticileri olarak markanın öneminin farkında olduklarını belirten Baran, bu bilinçle Ankara Marka Festivali ve Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlediklerini anlattı. Siirt Vakfı Ankara Şube Başkanı Av. Mehmet Doğan Yalım ve ekibinin özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu davette hemşerileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Baran, etkinliğe katılan Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Malatya, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Davetin sonunda şair yazar Ahmet Coşkun, “Biz Türkiyeyiz” şiirini seslendirirken duygusal anlar yaşandı.