"Türkiye'nin Dünyaya Uzanan Yardım Eli" konferansı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Türkiye'de, Suriye krizi başladığı günden bu yana 300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi. Bu birçok şehrimizin nüfusundan daha fazla. Suriyeliler keyfi sebeplerle değil, savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi." dedi.

Güllüoğlu, AFAD öncülüğünde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Dünyaya Uzanan Yardım Eli" konferansında, AFAD'ın dünyanın birçok coğrafyasında görev yaptığını söyledi.

AFAD'ın 2009 yılında kurulduğunu dile getiren Mehmet Güllüoğlu, temel görev alanının da Türkiye'deki afetler olduğunu belirtti.

Güllüoğlu, Türkiye'de en fazla görülen afetin deprem olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Avrupa'daki deprem haritasına baktığımızda depremin en yıkıcı etkisine sahip ve fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Ancak afet olduğu anda müdahaleyi yapabilecek ekiplerimiz var. Bunların kalitesi ve standartları da giderek artıyor." diye konuştu.

- Türkiye'de 300 binden fazla Suriyeli bebek doğdu

AFAD'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Mehmet Güllüoğlu, şöyle konuştu: