"Etrafımızdaki pek çok ülkede görüyorsunuz, insanlar sandığa kavuşmak için nasıl mücadele veriyorlar. Sandığın olmadığı yerlerde ne kadar büyük sıkıntılar çekiliyor. Allah'a şükür Türkiye rahatlıkla seçim yapabiliyor, sandığın gücüne inanıyor, sandık vasıtasıyla yönetimi seçiyor aynı zamanda aziz milletimiz sandık yoluyla geleceği inşa ediyor. Geçmişte yaşadığımız bir sürü sıkıntıları, siyasi tarihimizdeki darbeler, provakasyonlar, sabotajlar, millet iradesini engellemeye yönelik bütün girişimleri sandık yoluyla bertaraf ettik. Sandıkla beraber iyi yönetim birleştiği zaman Türkiye'nin nasıl önünü açabildiğimiz, Türkiye'de neler gerçekleştirebildiğimizi de gördük. Sandık yoluyla 2002'den itibaren Türkiye'nin iyi, güçlü, dirayetli ve vizyonel bir şekilde yönetilmesi Türkiye'ye neler kazandırdı gördük. Gelinen noktada Türkiye'nin ekonomisini, öz güvenini, demokrasisini büyüttük. Artık dünyanın her yerinde sözü dinlenen, sözünün bir karşılığı olan ülkemiz var. Bütün bunlar sizin iradeniz ve inşa ettiğiniz istikrar sayesinde. Sizin hep beraber güç birliği, iş birliği yaparak Türkiye'nin istikrarını, sağlamanız sayesinde gerçekleşti."

Çelik, birliği, dirliği korumaya ve ülkenin ekonomisini, öz güvenini ve demokrasisini büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

24 Haziran'ın bir milat olacağını dile getiren Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de kararların hızlı alınmasını, çok daha büyük işlere imza atılması için yeni projelerin süratle hayata geçirilmesini ve millen hayrına yapılacak pek çok işin güçlü bir vizyonla, siyasi iradeyle yapılmasını sağlayacağını kaydetti.

- "Yıkım lobisi var"

Son haftalarda yapılan tartışmaların her şeyi çok net açığa çıkardığını belirten Çelik, şunları aktardı:

"Bu son iki, üç hafta çok hayırlı oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, birden çok aday yarışıyor gibi gözükse de bunların birden çok olmadığı, hepsinin tek bir lobi olduğu, tek bir merkez olduğu ortaya çıktı. Aslında birden çok aday yarışıyor gibi gözükse de esasında iki unsur yarışıyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanımız. Türkiye'de büyük projelere imza attı, ülkenin önünü, ufkunu genişletti. Türkiye'de hayal olan şeylerin gerçekleşmesi için dirayetli kadroların, dirayetli bir yönetimin bunları hayata geçirmesine önderlik etti, vizyon koydu, hedef koydu ve bunların gerçekleşmesi için ortaya bir irade koydu. Her zaman şiarı milletin hayrına işler yaparken sadece sizin sesinizi dinlemek, sizin çocuklarınızın geleceği için çalışmak oldu. Sizin dışınızdakilerin sesine kulak asmadı. Şimdi karşısında birden çok aday varmış gibi gözükse de tek bir lobi var, o da yıkım lobisi. Millet hayrına yapılacak işleri engellemekten bahsediyorlar. Milletin huzurunu, büyüme iradesini sabote edecek bir siyaset inşa etmekten bahsediyorlar. Millet için hayata geçirilmiş kazanımları ters yüz etmekten bahsediyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında adaylar yok, sadece tek bir lobi var, yıkım lobisi var. Biliyorum ki Kozan bu yıkım lobisine geçit vermeyecek, derslerini verecek."