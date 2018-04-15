Türkiye'nin en büyük halı ve kilim müzesine yoğun ilgi

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediyesi'nin 2013 yılında hizmete açtığı Türkiye'nin en büyük halı ve kilim müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Çoğunluğu el dokuması 3 bin 500'ün üzerinde halı ve kilim bulunan müze, bu yönüyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Müzenin dış cephesinde ise 52 ton ağırlığında dünyanın en büyük 3 gül heykeli yer alıyor. Isparta'nın terası olarak bilinen Gökçay Mesirelik Alanı girişinde 2013 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açılışı yapılan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi, büyük ilgi görüyor. 11 katlı kuleden oluşan müzede çoğunluğu el dokuması 3 bin 500 halı ve kilim sergileniyor. Müze 11 katlı bir kuleden oluşuyor. Müzenin kule olmayan bölümünün üzerine, dünyanın en büyük gül heykelleri monte edildi. Isparta Belediyesi'nin yapraklarıyla birlikte 28 metre yüksekliğinde 52 ton ağırlığında yaptırdığı 3 gül heykeli, müzeyi ihtişamlı hale getiriyor. Müzenin giriş kapısı, Isparta'yı simgeleyen gül, ahşapla buluşturuldu. Belediye Ahşap Ağaç Oymacılığı Sanat Merkezi'nde 32 usta tarafından yapılan kapı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. TARİHİMİZİ YANSITIYORUZ Projenin mimarı Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, bu müzenin kent tarihi ve kültürüne ışık tuttuğunu söyledi. Türk tarihini kökten anlatan bir müze inşa ettiklerini kaydeden Başkan Günaydın, "Türk milleti yüce duyguları olan bir millettir. Burada dünyanın başka bir yerinde bulamayacağınız el dokuması kilimler var. Çoğunluğu da Torosların kilimleri. Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kilim müzesidir. Isparta gül ve halısıyla bilinir. Hem gülü hem de halıyı anlatan çok şeyi ziyaretçilerimiz bu müzede bulabilecek. Gülün yolculuğu da halının yolculuğu da bu müzede. Sadece halı ve kilim koymadık müzeye. Ahşap palangalar, çeşitli yabalar, düvenler, kap, kacak, antikalar, gül imbikleri, halı tezgahları, halı dokuyan kadın görselleri, bu tezgahlara ait kirkitler ve modellere kadar her şeyi topladık" dedi. 'ISPARTA'NIN TAMAMINI KUŞBAKIŞI GÖREBİLİYOR' Müzeye etnografya araştırmacısı İsmail Ateş ile halı imalatçısı Hasan Büyükçam ve Türkiye'nin tek halı portre sanatçısı merhum Ahmet Aksakal'ın halı ve kilim bağışında bulunduğunu hatırlatan Başkan Günaydın, "Her birinin emeği bu müzede büyüktür. Bizim tarihimiz ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma noktasında büyük eserler bağışladılar. Müzenin katlarına onların isimlerini verdik. Müzeyi yerli yabancı çok sayıda turist ziyaret ediyor. Isparta'nın el dokuma halı ve kilimleriyle birlikte çok sayıda farklı eseri bir arada gören turistler müzenin mimarisini de beğeniyor. 11 katlı müzenin son katı seyir terası olarak inşa edildi. Müzeye gelen ziyaretçiler kulenin son katından Isparta'nın tamamını kuşbakışı görebiliyor. Müze hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sürekli ziyarete açık" diye konuştu.