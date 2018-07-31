Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu 66 yaşında

ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olarak 66 yıldır çalışanların güvencesi ve umudu olan" Türk-İş'in tüm işçilerin hak ve çıkarları için verdiği mücadeleyi yorulmadan sürdüreceğini bildirdi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-İş'in tüm baskı ve engellemelere rağmen 31 Temmuz 1952'de Türk işçisinin hak ve çıkarını korumak için kurulduğunu hatırlatarak, Konfederasyonlarının gücünü Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için alın teri döken işçilerden aldığını vurguladı.

Türk-İş'in bugün 958 bin 618 üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi Konfederasyonu olmanın yanı sıra, en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olarak 66 yıldır çalışanların güvencesi ve umudu olan Konfederasyonumuz, tüm işçilerin hak ve çıkarları için verdiği mücadeleyi yorulmadan sürdürecektir. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ülkemizde çalışma hayatı insan onuruna yakışır bir düzeye kavuşana kadar da Türk-İş bu sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir."

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