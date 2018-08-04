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Türkiye'nin en büyük kayak tesisi Ayder'de yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Rize Valisi Erdoğan Bektaş: "Bugün itibarıyla Ayder Kış Sporları Merkezi için gerekli süreçler tamamlandı, kısmet olursa 3 Eylül'de ihaleye çıkmış olacağız. Türkiye'nin en büyük kayak tesisinin yapımına başlayacağız"

RİZE (AA) - Rize Valisi Erdoğan Bektaş, dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda yapımı planlanan ve ülkenin en büyüğü olacak kayak tesisinin ihalesinin 3 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğüne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parklar Müdürlüğünce düzenlenen "Kaçkar Dağları Milli Parkı Alan Kılavuzu Kursu"nu başarıyla tamamlayan 28 kişinin "Alan Kılavuzu Sertifikası" almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, kursiyerler için Fırtına Vadisi Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine, Rize Valisi Bektaş'ın yanı sıra Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz, Pazar Kaymakamı Hamza Özbilgin, Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürü Ahmet Usta, Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu ve diğer yetkililer ile sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Vali Bektaş, şunları kaydetti:

"Kaçkar Dağları Milli Parkı çok büyük bir doğal varlık. Bu doğal varlığın nimetlerine talibiz ve değerlendirmeliyiz. Bütün herkesin hayranlıkla baktığı çok güzel bir doğamız var. Böylesine cazibe merkezi olan bölgemizde, turizm açısından gerekli altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Güzel hizmetler ve işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Altyapı çalışmalarının en önemlisi Rize-Artvin Havalimanı. Doğanın bizi zorlamasıyla deniz dolgusu üzerinde, Fırtına Vadisi'nin hemen önünde havalimanı inşasına başladık. Bölgenin tüm ulaşım altyapısını gözden geçiriyoruz. Yeşil Yol Projesi kapsamında doğayı bozmadan yapılan yatay ve dikey yollarla bütün turizm merkezlerine ulaşmayı hedefliyoruz. 2018 yılı sonu itibarıyla bu alanda da Uzungöl'den Arhavi'ye kadar kesintisiz ulaşımı sağlamış olacağız."

Ayder'de bütün Kaçkarları kapsayacak şekilde yapılması planlanan kış sporları merkezi için gerekli sürecin tamamlandığını da ifade eden Erdoğan Bektaş, "Bugün itibarıyla Ayder Kış Sporları Merkezi için gerekli süreçler tamamlandı, kısmet olursa 3 Eylül'de ihaleye çıkmış olacağız. Türkiye'nin en büyük kayak tesisinin yapımına başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, tören sonunda kursiyerlere sertifikalarının verildiği de kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayder Kayak Tesisi Rize

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