HABER

Türkiye’nin en büyük oyuncak müzesine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:26 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı oyuncak müzelerinden olan Canik Oyuncak Müzesi'ni, açıldığı günden bu yanan 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin en büyük oyuncak müzesine yoğun ilgi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı oyuncak müzelerinden olan Canik Oyuncak Müzesi'ni, açıldığı günden bu yanan 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
Canik ilçesi Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde kurulan Canik Oyuncak Müzesi, açıldığı günden bu yana çocuk ve büyüklerin akınına uğruyor. Şubat ayında kapılarını ziyaretçilerine açan müzeye, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 6 günü gezilebilen müzeyi, 5 ay gibi kısa bir sürede 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Çocuklar, yüzlerce yıllık oyuncakların yer aldığı müzeyi kendilerine hediye eden Başkan Osman Genç'e teşekkür etti.
Ülkenin geleceği olan çocukları çok sevdiğini belirten Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmek ve geçmişten bugüne kadar oyuncakların serüvenini bir müzede anlatmak istedik. Çocuklarımızdan oldukça yoğun ilgi var. Sadece çocuklarımız değil, büyükler de müzemizi görmek istiyor. Bu müze, çocuklar için aynı zamanda bir eğitim merkezi. Şehrimize farklılık kazandıran ve önemli bir eksikliği gideren müzemizi şehir dışından gelen insanlar da ziyaret ediyor" dedi.
5 AYDA 50 BİN KİŞİ
Oyuncak Müzesi'nin, oyuncak tarihine bir bakış olmasının ötesinde, insanlık tarihine bir bakış olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, "Canik Oyuncak Müzesi, şehrimizdeki önemli bir eksikliği gidermesinin yanında dünyadaki örnekleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle büyük ilgi görüyor. Çocuklarımız, baba ve anneler, hatta nine ve dedeler kendi dönemlerinde oynadıkları oyuncakları ve oyunları görme imkanı buluyor. Son 5 ayda 50 binin üzerinde ziyaretçiye kapılarını açtı. Mutlu çocuk, mutlu gelecek demektir. Bu nedenle bu müzemizi çok önemsiyorum" diye konuştu
YÜZLERCE OYUNCAK VAR
Canik Belediyesi Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü içerisinde bulunan Canik Oyuncak Müzesi'nde, 'Geleneksel', 'Fabrikasyon', 'Yabancı', 'Antik' ve 'Yerli' kategorilerinde yüzlerce oyuncak yer alıyor. Alanında Türkiye'nin en büyüğü olan oyuncak müzesinde çocuklar, hayal dünyalarını genişletirken, oyuncakların tarihi serüvenini de öğrenme imkanı buluyor.

FOTOĞRALI

Türkiye’nin en büyük oyuncak müzesine yoğun ilgiTürkiye’nin en büyük oyuncak müzesine yoğun ilgiTürkiye’nin en büyük oyuncak müzesine yoğun ilgiTürkiye’nin en büyük oyuncak müzesine yoğun ilgi

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Kuzey Ege'de yaz yoğunluğuKuzey Ege'de yaz yoğunluğu
CHP İl Başkanlığı önünde eylemCHP İl Başkanlığı önünde eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.