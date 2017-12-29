Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri (1)

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi Sabancı Üniversitesi oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK), "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Sabancı Üniversitesi, Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi oldu.

Bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi izledi.

(Sürecek)

(AA)