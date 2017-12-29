Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri (1)

Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi Sabancı Üniversitesi oldu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK), "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017" sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Sabancı Üniversitesi, Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi oldu.
Bu üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi izledi.
(Sürecek)
(AA)
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt
Son dakika! İsrail: İki füzeyi düşürdük
Son dakika! Mısır'da kiliseye saldırı
Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Göl canavarı ortaya çıktı!
Lüks otomobilli trafik magandası kamerada
Abdullah Gül'den flaş hamle!
Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi
Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum