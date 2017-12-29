Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Gezici Araştırma Merkezi, 'Türkiye’nin en güvenilen isimleri' araştırması 1 — 10 Aralık 20167 tarihinde, Türkiye genelinde 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler isimler dahil edilmedi.

Buna göre, Türkiye'nin en güvenilir isimleri şöyle:

Uğur Dündar

Hande Fırat

İlker Başbuğ

Cem Yılmaz

İsmail Küçükkaya

Ahmet Hakan

İlber Ortaylı

Nihat Hatipoğlu

Canan Karatay

Ali Koç

Kıvanç Tatlıtuğ

Murat Yıldırım

Ertuğrul Özkök

Orhan Gencebay

Fatih Terim

Şirin Payzın

Fatih Portakal

Yılmaz Özdil

Müge Anlı

Fatih Altaylı

Cem Öğretir

Ahmet Kural

Zafer Kiraz

Murat Boz

Hakan Çelik

Tarkan

Sibel Can

Cem Seymen

Melih Altınok

Taha Akyol

Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 3,5 olarak belirlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.