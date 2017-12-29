Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Gezici Araştırma Merkezi, 'Türkiye’nin en güvenilen isimleri' araştırması 1 — 10 Aralık 20167 tarihinde, Türkiye genelinde 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler isimler dahil edilmedi.
Buna göre, Türkiye'nin en güvenilir isimleri şöyle:
Uğur Dündar
Hande Fırat
İlker Başbuğ
Cem Yılmaz
İsmail Küçükkaya
Ahmet Hakan
İlber Ortaylı
Nihat Hatipoğlu
Canan Karatay
Ali Koç
Kıvanç Tatlıtuğ
Murat Yıldırım
Ertuğrul Özkök
Orhan Gencebay
Fatih Terim
Şirin Payzın
Fatih Portakal
Yılmaz Özdil
Müge Anlı
Fatih Altaylı
Cem Öğretir
Ahmet Kural
Zafer Kiraz
Murat Boz
Hakan Çelik
Tarkan
Sibel Can
Cem Seymen
Melih Altınok
Taha Akyol
Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 3,5 olarak belirlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.
Holding patronu adliyede... Yüzünü montuyla gizledi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı
Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Göl canavarı ortaya çıktı!
Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek
Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor
Beylikdüzü'nde yasak aşk dehşeti
Abdullah Gül'den flaş hamle!
Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi
Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
Okuyucu Yorumları 175 yorum