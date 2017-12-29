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Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 06:40 | Son Güncelleme 8 saat önce

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri araştırdı. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Hande Fırat ve İlker Başbuğ da ilk 3'te yer aldı.

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Gezici Araştırma Merkezi, 'Türkiye’nin en güvenilen isimleri' araştırması 1 — 10 Aralık 20167 tarihinde, Türkiye genelinde 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2248 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler isimler dahil edilmedi.

Buna göre, Türkiye'nin en güvenilir isimleri şöyle:

Uğur Dündar
Hande Fırat
İlker Başbuğ
Cem Yılmaz
İsmail Küçükkaya
Ahmet Hakan
İlber Ortaylı
Nihat Hatipoğlu
Canan Karatay
Ali Koç
Kıvanç Tatlıtuğ
Murat Yıldırım
Ertuğrul Özkök
Orhan Gencebay
Fatih Terim
Şirin Payzın
Fatih Portakal
Yılmaz Özdil
Müge Anlı
Fatih Altaylı
Cem Öğretir
Ahmet Kural
Zafer Kiraz
Murat Boz
Hakan Çelik
Tarkan
Sibel Can
Cem Seymen
Melih Altınok
Taha Akyol

Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 3,5 olarak belirlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.

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Okuyucu Yorumları 175 yorum
Fatih Terim. Pu ha ha
hande fırat ile Nihat hatipoğlu komedi, müge anlı birinci olmalıydı, kadın haketti.
kendiniz yazıp kendiniz oynuyorsunuz, gerçek halka sorulsaydı bu listedeki bir çok insanı göremezdiniz.
celal şengör nasıl bu listede anlam veremiyorum.
listede nerede ?
Celal Şengör listede değil ki.
neden?
BİLİM İNSANI NİHAT DOĞAN NEREDE?
İNADINIZA REİS İNADINIZA TAYYİP ERDOĞAN PATLAYIN YIRTININ BAŞKAN YAPACAZ REİSİ
Tam tersi liste yaptım ilk üç sıra RTE RTE RTE çıktı
@enteresan_adam adamsın kardeşim adam
Ben hepsini okudum bi adam göremedim...
Şirketin adı ''Gezici araştırma'' hal böyle olunca bu şirketten Cübbeli ahmet i birinci seçmeyi bekleyemezssin dimi :)))) liste de tam onlarık yani puhaaa
akp niye iktidarda anlaşıldı şu güvendikleri insanların kafasına bakın
Ha ha ha.Kendi çalıp kendi oynuyor diye buna denir.Üstelik en başta Uğur var.Gülme krizi tutacak şimdi beni.
İsrail halkının en güvendiği isimler mi yoksa bunlar.
kime sprmuşlar da bu vatan haini güvenilir olmuş
adnan hoca eksik bu listede uğur dündarla yarışır. saçmalık ya fatih terim nedir ya
fatih terim i koymuşlar Şenol GÜNEŞ i koymamışlar. Yazıklar olsun.
isteyi hangi kesimin hazırladığı çok belli
vay halkın haline vay içlerinde güvenilecek 10 kişi ancak çıkar gerisi magazin konusu başka bir şey değil
Gezici şirket listeyi kime sorup yapmış acaba :)
sayın editör yayınlamaz san ne kadar demokrat ve objektif olduğunuza siz karar verin. Bu ankette bu isimler en güvenilir ise bir araya gelip siyasi bir parti kurup ilk seçimde iktidar olsunlar, Ülkemizi yönetmeye talip olsunlar!! Veya her biri bağımsız aday olup milletvekili seçimlerine katılsınlar!! Haber yaparken ciddi olmak lazım, gerçekçi olmak gerekir.
en güvenilir bunlarmi hah hah haaaa:)) bunlar türkiyenin en güvenilir kişisiyse memleket yalan makimasina dönmüş :)))
komik..siparişle gelen anket
uğur dündar mı muhahahaaaaa vatan haini olarak kabul edilen can dündarın abisi uğur dündar güvenilir öyle mi... muhahahaaaa gülüyorum sadece
En güvenilir şahsın çalıştığı gazeteye bakarsanız ..,notunu verirsiniz.çalışanların hepsi seçme maaşallah. Kendiniz yazıp kendiniz oynuyorsunuz.
insanlık ölür yalakalık ölmez gen güvenilir kişilermiş be küçük dilimi yutar oldum.
Anket şirketinin ismine bakarak,bu anketin ne kadar Güvenilir! ve Mantıklı! olduğunu anlayın.
sadece chp lileri yazmis . neden gezici acaba. ayni arastirmayi akp yapsa bu isimler ilk 60 milyona giremez
duvardaki hep aynı karafatma..gıda denetimleri hahahahaa
Bu anketi gece rüyasında mı yapmış. Milleti kandırmayın.
bu isimlere güvenecegimize kafamıza direk sıkalım hiç değilse şüphemiz olmaz
Aman Tanrım nihat doğan bu listede yok mu:(
Listedeki isimleri görünce gayri ciddi bi araştırma olduğunu anladım zaten itibar edilmez. Cuntacı pislikte başı çekmiş pess..
Tarkan, cem yılmaz, kıvanç tatlıtuğ vay vay vay
bu listede Müjdat gezen yok ve İzmir demi yapıldı acaba
bu listeye inananlara diyecek bir lafım yok...
DESENİZE SİZLERİN GÜVENDİĞİ DAĞLARA DÜNDEN KAR YAĞMIŞ.....
Uğur Dündar 1. mi?? Hadi oradan....
aydemir akbaş bence ))))))))))))))))))))))))))))))komiksiniz ...........yalanınızı yiyeyim sizin
BU LİSTEYİ KM HAZIRLAMIŞŞSA ÖZELLİKLE EN GÜVENİLMEZ DİN DEVLET DÜŞMANI OLANLARI MİLLETE SEVDRMEK İÇİN SEÇMŞ.. DE ARTIK MİLLET YEMİYOR BUNLARI
Gençler bilmez, Uğur Dündar patronu ülkeyi 2001 krizinde soyarken pastanelerde hamam böceği kovalıyordu. Deve kuşu gibi kafasını kuma gömmeyi tercih ediyordu. Türkiyenin bir gecede 40 milyar dolarını çaldılar. Medyanın gücü! Çok zaman oldu, kimin ne mal olduğu unutuldu.
listenin en tepesindeki isimlere bakarsak devrimci,laik,solcu ve ne kadar dürüst oldukları görülücektir.tek yol devrim başka yolu yok.ne İYİ parti ne AK parti.en dürüstü CHP.
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