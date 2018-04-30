Türkiye’nin en sıcak yeri Bayındır oldu

İZMİR, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) dün Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde en sıcak ve en soğuk noktaları açıkladı. İzmir’in Bayındır ilçesi 36,2 dereceyle Türkiye’nin en sıcak bölgesi oldu.
Bahar ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı yaz mevsimini aratmazken MGM'nin yaptığı ölçümlerde pazar günü Türkiye'nin en sıcak yeri 36,2 dereceyle İzmir'in Bayındır ilçesi olurken en soğuk yeri eksi 0,4 ile Sinop'teki Tekir Yaylası'nda ölçüldü. Yetiştiricilik ve ihracatı nedeniyle 'Çiçeğin kenti' olarak bilinen Bayındır'da sıcaklık rekoru kırıldı.
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