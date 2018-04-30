HABER

Türkiye’nin en sıcak yeri Bayındır oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) dün Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde en sıcak ve en soğuk noktaları açıkladı.

Türkiye’nin en sıcak yeri Bayındır oldu

İZMİR, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) dün Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde en sıcak ve en soğuk noktaları açıkladı. İzmir’in Bayındır ilçesi 36,2 dereceyle Türkiye’nin en sıcak bölgesi oldu.
Bahar ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı yaz mevsimini aratmazken MGM'nin yaptığı ölçümlerde pazar günü Türkiye'nin en sıcak yeri 36,2 dereceyle İzmir'in Bayındır ilçesi olurken en soğuk yeri eksi 0,4 ile Sinop'teki Tekir Yaylası'nda ölçüldü. Yetiştiricilik ve ihracatı nedeniyle 'Çiçeğin kenti' olarak bilinen Bayındır'da sıcaklık rekoru kırıldı.

FOTOĞRAFLI

Özden Örnek hayatını kaybettiÖzden Örnek hayatını kaybetti
Erbakan ödülü verilecek isimden şoke eden yanıtErbakan ödülü verilecek isimden şoke eden yanıt
24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.