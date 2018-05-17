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Türkiye'nin "en tatlı" parkında sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz: - "İnşallah projeyle ilgili çalışmaları öngörülen tarihte tamamlayarak, çok güzel bir yaşam alanını daha vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Ordu'da 60 bin 534 metrekarelik alan üzerinde kurulan Çikolata Park, bu yıl hizmete açılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Gülyalı ilçesinde Çikolata Park'ın inşaatını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Çikolata Park Projesi'nde çalışmaların hızlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Projenin takvimine uygun devam ettiğini ve öngörülen süre içerisinde hizmete açılacağını ifade eden Yılmaz, projenin Gülyalı ilçesine cazibe kazandıracağını söyledi.

Yılmaz, proje alanında şimdiye kadar yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının yanı sıra üst kat seyir terasındaki seramik döşeme imalatları ve çevre aydınlatmayla ilgili altyapı çalışmalarının tamamlandığını anlatarak çocuk oyun grubu ve fitness aletlerinin montajının yapıldığını, yürüyüş yollarının tesviye çalışmalarının ise bitmek üzere olduğunu aktardı.

Projenin öngörülen takvim içerisinde bu yıl hizmete sunulacağına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Restoran ve nikah salonu olacak yapılardaki iç mekan çalışmaları ile satış büfelerinin çelik imalatları devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda ise döşeme, yürüyüş yollarının baskı beton imalatları, boya, sıva gibi iç mekan imalatları, peyzaj çalışmaları ve aydınlatma elemanlarının montajı yapılacak. İnşallah projeyle ilgili çalışmaları öngörülen tarihte tamamlayarak çok güzel bir yaşam alanını daha vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Yılmaz, projenin çok amaçlı kullanılacak şekilde inşa edildiğini dile getirerek yaklaşık 5 milyon lira maliyetle yapılan Çikolata Parkı'nda içerisinde çikolata satış yerlerinin yanı sıra seyir terası, çok amaçlı salon, fuaye, mescit, nikah salonu gibi bölümler yer alacağını belirtti.

Projede çocukların da düşüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, park içerisinde basketbol ve futbol sahaları olacağını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Çikolata Park Gülyalı İlçesi ordu

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