"Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz"- TANIKLAR ANLATIYOR

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki göstererek, Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan, "15 Temmuz benim için çok sevdiğiniz bir şey uğruna gözünüzü kırpmadan canınızı vermeyi ifade ediyor." dedi. Metin Doğan'ın Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yattığı kareler, 15 Temmuz'un en çok akıllarda kalan o anlarından biri oldu. Matematik öğretmeni olan Metin Doğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda 3 ayrı üniversitede açık öğretim fakültesine de devam eden Doğan, aikido, boks ve kungfu sporlarıyla yakından ilgileniyor. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını 64 şehirde düzenlenen 459 seminerde aktaran Doğan, 5-8 yaş arasındaki çocuklara da "kahraman olmanın yolları"nı anlatıyor. Darbe girişimi sonrası fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada, televizyon ve gazetelerde çokça yayınlanan Doğan, "tankın önüne yatan adam" olarak tanınır hale geldi. - "Aklıma Gezi Olayları geldi"

15 Temmuz'dan önceki günlük hayatında televizyon izlemeyen, gazete okumayan, sosyal medyayı takip etmeyen Metin Doğan, darbe girişimini spor salonundan çıktıktan sonra bindiği otobüsteki konuşmalardan duydu. Otobüsteki insanların tepkilerine ve sevinmelerine anlam veremeyen Doğan'ın, tedirginliği daha da arttı. Doğan, evine vardıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Televizyonu açtığımda, otobüste konuşulanların gerçek olduğunu gördüm. Bu insanların sevinç çığlıkları atarak dışarı çıkmalarından endişe ettim. Aklıma Gezi Olayları geldi. Eğer onlar dışarı çıkarsa, Gezi Olayları gibi olmayacağını düşündüm. Gezi Olayları'nda sessiz kalan bir çoğunluk vardı. Onlar sessiz kalmayacak, onlar da çıkacak diye düşündüm. Bir anda yüz binlerce insanın öleceğini Allah bana hissettirdi. O an, televizyonda izlediğim tankın paletlerinin altında birinin ezildiğini insanlar görürse, hiçbir şey düşünmeden hızlı bir şekilde dışarı çıkarlar diye düşündüm. Buna karar verdiğim anda hiçbir şey düşünmeden hızlı bir şekilde evden çıktım. Kendi kişisel aracım yoktu, taksiler de durmuyordu. Bir tane motosikletli çıktı karşıma ondan rica ettim ve beni hızlı bir şekilde havaalanına götürdü."

- "Motosikleti gasbetmeyi düşündüm" Bugüne kadar hiç kimseyi gasbetmediğini ama motosikleti gasbetmeyi bile düşündüğünü ifade eden Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "(Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?) dedim. O da bir saniye bile düşünmeden 'Atla abi götüreyim' dedi. Yollar kapanmıştı, trafik durmuştu ama motosikletli olduğumuz için aralardan gidebildik. Havaalanına yaklaşınca tankları, askeri görünce motosikletli çocuğa kenara çekmesini söyledim. Amaç beni oraya götürmesiydi. Onun canına bir şey olmaması gerekiyordu. Ona bir şey vermek istedim. Motoru eskiydi. Kendisi de öğrenciydi, yakıtı az kalmıştı. Cebimdeki tüm parayı çıkardım. Avucumun içinde saklayarak meblağı göstermeden 'Sen beni Allah rızası için getirdin ama bununla kendine benzin alır mısın' dedim. O avucuma bakmadı bile. 'Yok abi sen öyle dediğin için getirdim, almam' dedi. Sonra arkamı dönüp tankları, askerleri gösterdim. 'Kardeşim ben sana söylemedim yolda ama ben buraya ölmeye geldim, büyük ihtimalle de öleceğim. Bu para artık benim işime yaramaz. Almıyorsan yere atacağım' dedim. Çocuk da at dedi. O an korkmaya başladı ve motosikletin yönünü değiştirip gitti."

- "Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?" Atatürk Havalimanı'na vardığında tankları ve askerleri gördüğünü, 40-50 kişinin elinde bavullarla beklediğini belirten Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "Daha sonra 8-10 el havaya ateş açıldı. Ateş açılınca tüm gücümle üzerlerine doğru koşmaya başladım. Ben oraya gitmeden önce her şeyi planlamıştım ama onlarla karşılaştığımda ne diyeceğimi bilmiyordum. O an koşarken spontane bir şekilde 'Ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz' diye tüm gücümle bağırdım. Elimi kaldırdım. Frene bastılar ve durdular. Tankın üzerindeki üç kişi önce birbirlerine baktı 'Bu kim?' gibisinden. Sonra bana bağırmaya başladılar 'çekil oradan' diye. Küfür ettiler. Ben de onların beni ezmesi için küfür ettim. Tank, tekrar hareket etmeye başlayınca hızlı bir şekilde paletinin altına yattım. Askerlik yaptım ama hayatımda daha önce tank görmemiştim. Kelime-i şehadet getirdim. Daha sonra fren sesini duydum ve tank durdu. İnsanların bağrışmalarını duydum. Hızlı bir şekilde baktım tankın üstündeki asker dikkatimi çekti. Tankın üstüne uçaksavar koymuşlar. Halka nişan almış 'Ateş edeceğim' diye bağırıyordu. Ben de tişörtümü çıkartıp ona atacakmış gibi yaptım, tahrik olup ateş etsin diye. Ne kadar vahşi bir şekilde ölürsem insanlar o kadar çok etkilenir ve daha hızlı bir şekilde sokağa dökülür düşüncesi bana onu yaptırdı."

- "Tank giderken yollar sallanıyordu" Bu sırada tank komutanının, tankı süren askere tankı hareket ettirmesi için silah doğrulttuğunu fakat önlerinde durduğu için onları esir almış gibi olduğunu anlatan Doğan, şunları ifade etti: "Çünkü en öndeki tankı durdurunca arkadaki konvoy da durmak zorunda kaldı. O sırada beni korkutmak için gaza bastılar. Ben korkmadım çünkü tam istediğim olmuştu. Bu sefer diğer tankın paletinin altına yattım. Çok yaklaşmıştı. Bu sefer öldüm dedim. Palet omuzlarıma, kulaklarıma değdi. Sonra frene basıp durdular. Öyle korkunçtu ki tank giderken yollar sallanıyordu. İnsanlar bana bağırıyordu. Benim eylemim yaklaşık 10 dakika sürmüştü. Herkes 'yapma' diyordu ama askerlere 'Siz ne yapıyorsunuz' diyen kimse yoktu. İkinci tank geldiğinde benim ezildiğimi düşündüler sanırım. Kalktığımda 10-12 kişinin tankın etrafını sardığını gördüm. Daha sonra sayları 40-50 oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla oraya 2 milyon insan ölmek için koşarak geldi. Amacıma ulaştığımı hissettim. Eve dönmek istedim. Bir aracın sürücüsüne rica ettim. O da beni Yeşilköy’e yakın bir yere bıraktı. Eve gittim uyumaya çalıştım. Yaptığım eylemi hiç kimseye söylemedim."