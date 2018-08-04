Türkiye'nin en uzun kayak tesisi ihaleye çıkıyor

Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)- RİZE'nin Kaçkar Dağları'nda, 37 kilometrelik hattıyla Türkiye'nin en uzun kayak tesisi projesi, 3 Eylül'de ihaleye çıkarılıyor. 9 yılda tamamlanacak ve Ayder Yaylası merkezli projodeki teleferikle, Palovit ve Kavron vadilerine de ulaşılacak. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde projenin ihaleye çıkarılacağını belirterek, "Kaçkarlar'da çok büyük bir kış turizmi potansiyeli var. Bunun en çok öne çıktığı yerlerden biri Ayder'dir. Ayder'in havaalanına yakınlığı ve adının bilinir olması avantajları, kendisini öne çıkartıyor" dedi. Kentte, doğa sporu tutkunlarının merakla beklediği 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağları’nda yapılacak Türkiye'nin en uzunu olacak ‘Ayder Kayak Merkezi’ projesi, 3 Eylülde ihaleye çıkarılıyor. Türkiye sınırları içindeki 4’üncü yüksek doruğu olan Kaçkarlarda, 2 etap halinde yapılması planlanan projenin 9 yılda tamamlanması bekleniyor. Bölgenin turizm merkezi Ayder Yaylası merkezli projede yer alacak 37 kilometrelik teleferik hattıyla, Palovit ve Kavron vadilerine de ulaşılacak. ‘GÜZEL BİR PROJE HAZIRLADIK’ Projeyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, güzel bir proje hazırladıklarını belirtti. Bektaş, “Bölgemiz kayak açısından çok ciddi bir potansiyel olmasına karşın 'heliski' dışında henüz bir kayak faaliyetimiz yoktu. Heliski yapmak için yurtdışından gelen kişilerle beraber defalarca konuştuk. Onların helikopter ile çıkıp kayak yaptığı dağlarda biz helikoptersizde buralara çıkılabilecek bir sistem oluşturmak istiyoruz. Bu sistemin adı da 'Ayder Kayak Merkezi'dir. Güzel bir proje hazırladık, projemiz çok çeşitli süreçlerden geçti. Çeşitli tartışmalara konu edilerek kendisini sürekli yeniledi. Eksikleri giderildi, biraz da kapasite düşürülerek törpülendi ve sonunda yap-işlet-devret formülü ile satılacak hale getirildi” dedi. ‘BÜYÜK KIŞ TURİZMİ POTANSİYELİ VAR’ Vali Bektaş, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde ihaleye çıkma kararı aldığını ve ihale tarihinin 3 Eylül olduğunu kaydederek, “Yap-işlet-devret usulüyle projemizi ihaleye çıkaracağız. Umarız bu ihalede bir müşteri bularak projemizi satabiliriz. Kaçkarlarda çok büyük bir kış turizmi potansiyeli var. Bunun en çok öne çıktığı yerlerden biri Ayder'dir. Ayder'in havaalanına yakınlığı ve adının bilinir olması avantajları kendisini öne çıkarıyor. Bunu başardığımız zaman bizim Ayder, Fırtına Vadisi, Ardeşen, Pazar ve Rize'de sahip olduğumuz yazlık yatak kapasitesinin aynısına kışın da sahip olacağız. Bu sayede anında yaz turizmini kış turizm ile desteklemiş olacağız. Bu her yönden çok arzulanan bir durumdur. İnşallah bunu başaracağız” diye konuştu. ‘PROJEDE BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİTTİK’ İhale sürecinde görünürde olan, kaybolan ve yeni ortaya çıkan birçok yatırımcının olduğunu da ifade eden Bektaş, şöyle dedi: “Bütün bu alıcı dengesi ve taleplerini dengeleyen bir şartnamenin son şeklini vermek üzereyiz. İhaleye çıkmamızın müjdesini 3 Eylül olarak kamuoyuna veriyoruz. 3 etap olarak başladığımız projede bazı değişikliklere yöneldik. 3'üncü etap projeyi çok büyütüyordu ve işletmeciler için biraz göz korkutucu olabiliyordu. 3'üncü etap Kavron Vadisi'ni, göller, zirve ve zirvenin altını kapsayan görenlerin gözlerinin fal taşı gibi açıldığı imkânlara sahip olan bir bölgeyi kapsıyor. Orayı bu nedenle göz ardı etmek istemiyoruz ancak yaptığımız işin de piyasada bir karşılığı olması gerekiyor. Çok uçarsanız ayağınız yerden kopar ve rüzgârla birlikte tepetaklak gidersiniz. Bunun için ayaklarımız yere basarak yürümek istiyoruz. Bütün seçenekler aklımızın bir köşesinde ve makul bir süre içerisinde bu ihaleyi tamamlayıp işe başlamak istiyoruz. Başardığımız zaman çok uzun bir yolun sonunda iyi bir sonuca varmış olacağız” 'AYDER KAYAK MERKEZİ' PROJESİ Kaçkar Dağları'na yapılması planlanan 'Ayder Kayak Merkezi' projesinin başlangıç istasyonu, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası olacak. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nce, altyapı çalışmaları yürütülen ve Meclis gündemine getirilen Ayder Kış Sporları Merkezi'nin yapımına imkân sağlanması için 'Yapım ile kira karşılığı 49 yıllığına işletme işinin ihale edilmesine' ait yetki belgesi, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Projenin, 9 yılda bitirilmesi planlanıyor. Ayder Yaylası merkezli projede, teleferikle Palovit ve Kavron vadilerine ulaşılacak. Yap- işlet- devret modeli ile ihaleye çıkarılacak projeyle 37 kilometre boyunca mekanik tesis kurulacak, 10- 12 kilometresini transfer hatları oluşturacak. Diğer kısımlar ise pistlere ulaşım ve kayak hatlarından oluşacak.

