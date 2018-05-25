Türkiye'nin en yeni kuş türü Iğdır'da kayıt altına alındı

Türkiye'de daha önce hiç görülmeyen bir kuş türü, Iğdır'daki gözlem çalışmalarında kayıt altına alındı.

En önemli kuş gözlem istasyonlarından Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Cenneti'nde, soyu tehlike altında bulunan ve Türkiye'de daha önce hiç kayda alınmamış olan Basra kamışçını kuşu görüldü.

Basra kamışçını, Aras Kuş Cenneti'nin 290, Iğdır'ın 328 ve Türkiye'nin 486'ncı kuş türü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin en yeni kuş türü Basra kamışçını, istasyonda halkalanması ve ölçümlerinin ardından doğaya salındı.

Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi ve KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güneydoğu Irak’ta, Bağdat ve Basra arasındaki Mezopotamya sazlıklarında üreyen ve Doğu Afrika’da kışlayan Basra kamışçınının soyunun Irak'taki sulak alanların büyük çapta yok edilmesi yüzünden tehlike altında olduğunu söyledi.

Şekercioğlu, "Basra kamışçınının nüfusu, üreme alanlarının yok olması nedeniyle hızla düşüşe geçmiştir. Aynı zamanda bu kuşun göç güzergahındaki beslenme ve barınma alanlarının üzerindeki insan baskısı da bu türün nüfusunun azalmasına neden olmaktadır. Bu kuşun yaşam alanı sulak alanlar olduğu için ülkelerin su politikaları da bu türün nüfusu üzerinde özellikle etkili olmaktadır." diye konuştu.