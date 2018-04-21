Türkiye’nin en yüksek rakımlı bölgesi beyaza büründü

Ağrı’nın yüksek kesimli bölgelerinden olan Balık Gölü ve çevresinde bulunan köylere nisan ayının ortasında kar yağdı.

Ağrı’da dün gün boyu etkili olan yağmur sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde yağmur yağarken yüksek rakımlı bölgelerde bulunan köy ve mezralarda kar yağışı etkili oldu. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Balık Gölü ve çevresinde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle dağlar ve yüksek kesimlerdeki yerleşim yerleri bir kez daha beyaza büründü. Mayıs ayına 10 gün kala yağan kar vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Kar yağışı bazı bölgelerde etkisini arttırarak devam ediyor.