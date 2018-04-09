Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölüne ulaşım sağlandı

Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü çevresinde bulunan ve kış mevsimi boyunca ulaşıma kapalı olan köy ve mezra yolları, 3 gün süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Türkiye’nin en soğuk ve en fazla kar yağan illerinden biri olan Ağrı’da, 2 bin 241 rakımı ile ülkenin en yüksek gölü olan Balık Gölü’nün çevresinde bulunan Tanyolu Köyü ve 3 mezrada kar temizleme çalışması başlatıldı. Yaz aylarında komşu iller başta olmak üzere yüzlerce yaylacının geldiği ve kış mevsimi boyunca yolları aylarca kapalı olan Balık Gölü ve çevresinde bulunan köylerde havaların ısınmasıyla birlikte Taşlıçay İlçe Özel İdaresi yolların ulaşıma açılması için harekete geçti. Kar temizleme çalışmasına 1 dozer, 1 kepçe, 1 kamyon ve 8 personel katıldı. Kış boyunca biriken ve birçok yerde yüksekliği 4 metreyi bulan kar ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler 3 gün boyunca yoğun çaba sarf ederek köy ve mezraların yollarını açarak Taşlıçay ilçesi ile ulaşımı sağlamış oldu.
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