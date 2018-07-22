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Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Burdur'da haziran ayındaki aşırı yağış ve dolu, üretimde yüzde 70'e yakın verim kaybına yol açtı.

TÜRKİYE'nin taze fasulye ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Burdur'da haziran ayındaki aşırı yağış ve dolu, üretimde yüzde 70'e yakın verim kaybına yol açtı. Geçen yıl 40 bin tonun üzerinden ürün elde eden üreticinin bu yılki beklentisi yaklaşık 12 bin ton.

Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılayan Burdur'da haziran ayındaki aşırı yağışlar ve dolu, büyük çapta verim kaybına yol açtı. Geçen yıl 40 bin tonun üzerinde gerçekleşen fasulye üretiminin bu yıl 10- 12 bin ton olması bekleniyor. Burdur merkez Lengüme Ovası'nda fasulye tarlalarında inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, yağmur ve dolunun üretimde yol açtığı verim kaybının yüzde 70 olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 bin dekar alanda üretim yapılan Burdur'da çiftçinin zararı bununla da sınırlı değil. Geçen yıl kilosu 3 liradan alıcı bulan fasulye, bu yıl 1.5- 2 liradan satılıyor.

GEÇEN YILA ORANLA VERİM YÜZDE 30

Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle bölgede sel baskını olduğunu ve çiftçinin çok büyük zarar gördüğünü kaydeden Demir, "Çiftçi durumu düzeltebilmek için çok çabaladı. Verimi yükseltmek için masraf etti. Fasulyede düzelmeler görülmüş ama geçen yıla göre kıyasladığımızda yüzde 30 civarında verim var. Bu durum maliyetleri karşılama anlamında çiftçiye çok büyük zarar. Bu zarara hükümetimiz sessiz kalmamalı. Mutlaka fasulye üreten çiftçi desteklenmeli" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Fasulye üretiminin Burdur için çok önemli olduğunu aktaran İbrahim Demir, şunları söyledi:

"Burdur'a para girdisi sağlayan ürünlerden birisi fasulye. Yaklaşık 30 yıldır bu bölgede fasulye üretimi yapılıyor. Çiftçinin ana gelir kaynaklarından. Sezon 3 ay sürüyor. Bütün çiftçiler bu sezonu bekliyor. 3 aylık dönemde piyasa özellikle ticaret yapan kimseler, gübre satanlar, ilaç satanlar hepsi buradaki çiftçinin üretip para kazanmasına bakıyor. Nakliyecisi, kamyoncusu buraya bakıyor. Buradan Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e fasulye gönderiliyor. Burdur fasulyesi tüm Türkiye genelinde isim yapmıştır. İnsuyu fasulyesi diye geçiyor. Üretimi destekleyen en büyük bölge Lengüme Ovası. Çiftçimizin durumu perişan. Bu yıl az üretim var ve para etmiyor. Mağduriyetimiz var. Tarım ve Orman Bakanımızın bu konulara el atmasını, çiftçimizin yanında olmasını rica ediyoruz."

YAPRAK VE KÖK HASTALIKLARI

Yağışlar nedeniyle fasulyede yaprak hastalıkları olan antraknoz ve yaprak pası ile kök hastalığı olan 'fusarium' oluştuğunu vurgulayan İbrahim Demir, "Fasulye fidelerinde ölümler meydana gelmiş. Çiftçi tedavisini yapmış ve bitki direncini göstermiş ama bitkinin toparlanması biraz zaman istiyor" dedi.

FİYAT YARI YARIYA DÜŞTÜ

Lengüme Ovası'nda 10 yıldır fasulye yetiştirdiğini söyleyen Metin Apaydın (53) ise geçen yıla göre verimde yüzde 70'e yakın kayıp olduğunu anlattı. Apaydın, "Yağışlardan dolayı kök hastalığı var, dolunun verdiği zarar var. Bundan dolayı mağduruz. Ürün fiyatında da geçen yıla göre yarı yarıya düşüş var" diye konuştu.

'MALİYETLERİ KARŞILAYAMIYORUZ'

Üreticilerden Ahmet Aksel (54) de normalde mayıs ayında yağması gereken yağmurun haziranda yağdığını, bunun yanında dolunun da etkili olduğunu ifade etti. Yağışların zarara yol açtığına değinen Ahmet Aksel, "Ürünümüzde büyük hasar oluştu. Verimde büyük oranda düşüş var. Fiyatlarda geçen yıla göre düşüş var. Gübre ve işçi parasını karşılayamıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Fasulye tarlalarından detay
- Yaprak hastalıkları

- İbrahim Demir'le röp.

- Çuvallanan fasulyeler

- Metin Apaydın'la röp.

- Fasulye tarlasından detay

- Ahmet Aksel'le röp.

- Fasulye tarlasından detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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