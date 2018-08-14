Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak fikirler bu kampta filizleniyor

OĞUZHAN DEMİRAY - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 81 ildeki gençlik merkezlerinde uygulamaya konulan "Kod Adı 2023" projesinde başarı gösteren 250 genç, Aksaray kampında eğitimlerini sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan "Kod Adı 2023" projesi, Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki 2 Ağustos'ta başlayan yaz kampı ile devam ediyor. Daha önce 81 ilde yapılan sınavlarda başarılı olan gençlerin katıldığı kampta, milli yazılımlar, kodlama, dijital bilgi güvenliği, siber saldırılar, veri tabanı, robotik programlar ve insansız hava araçları kullanımı gibi birçok konuda eğitim veriliyor. Gençler, proje ile savunma sanayisinden, yazılım sektörüne varana kadar birçok alanda yeni fikir ve projeler üretiyor. Yaşları 12-15 aralığında olan gençlerin bu fikir ve projeleri ilgili bakanlıklar tarafından değerlendirmeye alınarak gerekli destekler sağlanıyor. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli otomobil üretmek isteyen, uçak tasarımı yapan ve üretmek isteyen gençler olduğunu, bu gençleri ciddiye aldıklarını söyledi.

Kampa katılan gençlerin iyi bir eğitim almaları, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Topoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce 81 ilde Kod Adı 2023 Projesi kapsamında gençlere eğitimler verilmişti. Türkiye genelinde bu eğitimlerde başarılı olan 250 öğrencimize şimdi Aksaray kampında ileri düzey eğitimler veriyoruz. Kamp, 16 Ağustos'a kadar devam edecek. Gençlerin burada üreteceği tasarım ve projeler, onaylanması halinde Bakanlıkça desteklenecek. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak yenilikçi fikirleri hem maddi hem manevi olarak destekliyoruz. İşin püf noktası onları ciddiye almaktır. Bu konuda desteğimiz sınırsız. Bu destekler için STK'lar da başvurabilir, sadece bir ortaokul veya lise öğrencisi de başvurup bu desteklerden faydalanabilir." Topoğlu, farklı bakanlıklarla yaptıkları işbirlikleri ile de gençlerin bu fikirlerini geliştirmelerine ve hayata aksettirmelerine destek sağladıklarını dile getirerek, "10 yıl sonra 20 yıl sonra bir bakmışız araba üretmek isteyen arkadaşımızın bir markası olmuş, uçak çizimi yapan arkadaşımızın projesi ile ülkemiz yeni yolcu uçağı üretmiş, yeni bir tank üretmiş olur." diye konuştu.

- "Hem savaş uçakları hem de yolcu uçakları çizimi yapıyorum" Aksaray'daki kampa katılan ve 3D uçak çizimleri ile ilgili çalışma yapan Ahmet Selim Arıcan, 3D çizime 5 yıl önce oyun karakterleri ve ev mimarisi çizimleri ile başladığını belirtti. Kod 2023 ekibine dahil olduğunda fikirlerinin tamamen değiştiğini ifade eden Arıcan, "Uçaklara karşı ayrı bir ilgim vardı ve artık uçak modelleri yapmaya başladım. Hem savaş uçakları hem de yolcu uçakları çizimi yapıyorum. Tek isteğim; ülkemizin 2023 hedeflerinde bu çizmiş olduğum uçakların üretilmesidir." dedi. Öğrencilerden Carullah Said Berk ise eğitimlerin çok iyi geçtiğini kaydetti. İnsansız hava aracı, yazılım, siber güvenlik, veri tabanı programcılığı, web tasarımı ve 3 boyutlu modelleme eğitimleri gördüklerini anlatan Berk, "Umarım bakanlığımızın sloganı gibi güçlü Türkiye için bir şeyler yapabiliriz. Amacımız gerek milli savunma olsun, gerek diğer bilişim alanları olsun eksikleri kapatmak ve mevcut durumdan daha ileri taşımaktır." ifadelerini kullandı.