"Türkiye'nin güçlü olması Balkanlar'da istikrarın teminatı"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye'nin 80 milyonluk güçlü bir ülke olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olması aynı zamanda Balkanlar'da da huzur ve istikrarın teminatı oluyor." dedi.
Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu 10. Toplantısı'na katılmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Malkoç, buradaki temasları kapsamında Makedonya Yargıtay Başkanı Yovo Vangelovski ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ile görüştü.
Görüşmelerinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Malkoç, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu 10. Toplantısı'nda, 26 ülkeden ombudsmanlara Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve Balkanlar'da da etkisi olan FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi anlattıklarını söyledi.
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesindeki görüşmelerde iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ele aldıklarını, ayrıca FETÖ konusunda Makedonyalı yetkililere uyarılarda bulunduklarını aktaran Malkoç, "Eğitim ve hoşgörüyle ülkelere girip ülkelerin varlıklı insanlarının, siyasetçilerinin çocuklarını kendi bünyelerine alıp sonra terör oluşturduklarını söyledik. Dostça uyarı ve ikazlarda bulunduk." diye konuştu.
Hem iki ülke halkları hem de idari kurumları arasında sıkı bağ bulunduğunun altını çizen Malkoç, bu bağın iki ülke halkları arasındaki kardeşlik ve dostluğu, devletler arasındaki ilişkiyi artırdığını ifade etti.
Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi üç çok kritik coğrafyanın kesiştiği bir noktada bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, "Türkiye 80 milyonluk güçlü bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olması aynı zamanda Balkanlar'da da huzur ve istikrarın teminatı oluyor." dedi.
Makedonya'nın da bunun farkında olduğunu ve Türkiye ile ilişkilere özel bir önem atfettiğini kaydeden Malkoç, bunu hem Anayasa Mahkemesinde hem de Yargıtayda müşahede ettiklerini ve özellikle FETÖ konusunda bu iki kurumun yeterli bilgiye sahibi olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Malkoç, Türkiye'nin Balkan ülkelerine ilgisinin bu bölgedeki huzur ve barışın sigortası olduğunu belirterek, bunu Ombudsmanlık, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay aracılığıyla da pekiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.
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