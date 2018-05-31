"Türkiye'nin güçlü olması Balkanlar'da istikrarın teminatı"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türkiye'nin 80 milyonluk güçlü bir ülke olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olması aynı zamanda Balkanlar'da da huzur ve istikrarın teminatı oluyor." dedi.

Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu 10. Toplantısı'na katılmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Malkoç, buradaki temasları kapsamında Makedonya Yargıtay Başkanı Yovo Vangelovski ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ile görüştü.

Görüşmelerinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Malkoç, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yürütme ve Yönetim Kurulu 10. Toplantısı'nda, 26 ülkeden ombudsmanlara Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve Balkanlar'da da etkisi olan FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi anlattıklarını söyledi.

Yargıtay ve Anayasa Mahkemesindeki görüşmelerde iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ele aldıklarını, ayrıca FETÖ konusunda Makedonyalı yetkililere uyarılarda bulunduklarını aktaran Malkoç, "Eğitim ve hoşgörüyle ülkelere girip ülkelerin varlıklı insanlarının, siyasetçilerinin çocuklarını kendi bünyelerine alıp sonra terör oluşturduklarını söyledik. Dostça uyarı ve ikazlarda bulunduk." diye konuştu.