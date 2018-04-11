Türkiye’nin gündemindeki rektör istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yaşanan silahlı saldırı sonrası Rektör Prof. DR. Hasan Gönen bugün görevinden istifa etti.
Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) yaşanan silahlı saldırı tam 6 gün önce yaşanmıştı. Araştırma Görevlisi Volkan Bayar tarafından Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ESOGÜ Rektörlük makamında açıklamalarda bulunan Rektör Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini belirtti. 2011 yılından bu yana görevde olan Gönen, "2011 yılından bugüne bilimi rehber edinerek, yüce Türk milletinin onur ve şerefini yükseltecek çalışmaları tüm mesai arkadaşlarımla birlikte yapmaya gayret ettim. Huzurlarınızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi aileme teşekkür ediyorum. Tüm bu açıklamalardan sonra, devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum" dedi.
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum