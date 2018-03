Türkiye’nin her yerinden esnaflar Mehmetçik için Hatay’a gidiyor

Türkiye’nin 81 ilinden esnaf temsilcileri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile birlikte 14 Mart tarihinde Hatay’da bir araya gelecek.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, esnaf ve sanatkarın Mehmetçik için verdiği desteği göstermek için 14 Mart sabahı Türkiye’nin her yerinden sağlanacak katılımla ’Mehmetçik Nerede Biz Oradayız, 81 İlden Esnaf ve Sanatkarlar Hatay’dayız’ programı için Hatay ve Reyhanlı’ya ziyaret gerçekleştirileceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin himayelerinde gerçekleştirilecek programın Hatay Valiliğine yapılacak ziyaretle başlayacağını söyleyen Başkan Aydoğan,"Bu ziyaret sonrasında sınır bölgesindeki askerlerimizi ziyaret edecek ve onlara sevgi ve muhabbetimizi, minnet ve şükranlarımızı, dua ve desteklerimizi iletecek, milletimizin 7’den 77’ye her türlü desteğe hazır olduğunu dosta düşmana ilan edeceğiz. Bu arada da Tokat’tan çam sakızı çoban armağanı meşhur Tokat çöreğimizden götürerek ikram edeceğiz. Ülke savunmasında üzerine düşeni her zaman eksiksiz yerine getirmiş şehitler gaziler diyarı Tokat’ın bugün de her türlü göreve hazır olduğunu, aklının gönlünün kahraman evlatlarıyla olduğunu ifade edeceğiz. Götüreceğimiz esasen Tokat çöreği değil Tokatlıların yüreği olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu anlamda rabbimizden şehitlerimizin şehadetlerini kabul etmesini niyaz ediyor, gazilerimize, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cephede mücadele eden evlatlarımızı mevladan muhafaza etmesini ve onlara güç kuvvet vermesini diliyoruz" şeklinde konuştu.