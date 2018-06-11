"Türkiye'nin ilerlemesi için gerekli isim Erdoğan'dır"

İSTANBUL (AA) - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Türkiye'nin ilerlemesi için gerekli ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Yüzde 50, milletin çoğunluğunun hata üzerinde ittifak etmeyeceği anlamına gelir." dedi. İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "24 Haziran'a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci Çalıştayı", Mukaddime Salonu'nda yapıldı. Çalıştayda konuşan Şentop, Türkiye'nin siyasi tarihinden yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemini anlattı. Şentop, 10 yılda yaşanan olayların büyüklüğünün ve anlamının tam olarak fark edilemediğini dile getirerek, "16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu böyle bir şeydi, 24 Haziran da böyle bir şeydir. Anlamının fark edilememesi normaldir fakat bundan 5-10 sene sonra bölgede, Türkiye'de ve dünyada, bir çağın kapandığını ve yeni bir çağın açıldığını tarihçiler yazacaktır." diye konuştu. Türkiye'nin siyasi tarihinde üç büyük ve önemli olay yaşandığını hatırlatan Şentop, bunları "İstiklal Savaşı ve akabinde Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan süreç", "27 Mayıs 1960 darbesi ve arkasından 1961 Anayasası'yla gelen ve kurulan siyasi sistem" ve "16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ile ilk adımı atılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği" şeklinde sıraladı.

Eskiden siyasetin bir oyun haline dönüştürüldüğü için ciddiyetini kaybederek itibarsızlaştırıldığını ifade eden Şentop, "Bugün Muharrem İnce'nin mitinglerinin de bir kısmı öyle, insanlar, 'Adam ne güzel laf sokuyor, esprili...' filan diyerek, meraktan gidip dinliyor." dedi. - "Mutlaka siyasette de vardır ama siyaset onların hedeflediği bir yer değil" Mustafa Şentop, siyasette ikili iktidar yapısı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Yani siyasetle Türkiye'yi yönetmeye talip olanlarda ciddi bir tartışma vardır. Bu tartışmada, 1965'ten itibaren bir kesim diyor ki 'Türkiye'yi yöneteceğiz. Nasıl? Parti kuracağız, iktidara geleceğiz ve yöneteceğiz.' Bir kısım da diyor ki, 'Yahu arkadaş, iktidara gelsen ne olacak? Yönetemiyorsun ki ülkeyi... Çünkü başkaları yönetiyor. Bu seçimi kazanmak, iktidarı elde etmek bir işe yaramıyor. Gerçek iktidarı elde etmen lazım yani asker, sivil, yüksek yargı bürokrasiyi ele geçireceksin.' diyor. Yani bürokratik iktidarda kim seçilirse seçilsin, kim iktidar olursa olsun bir şey değişmez, sen yönetiyorsun ülkeyi... Burada bir dipnot olarak eklemek gerekirse, FETÖ de bu durumun bir yansımasıdır. FETÖ de gerçek iktidarın bürokratik iktidar olduğunu düşünüp, orada örgütlenmeyi hedeflemiştir. Onun için bugün, 'Polis, asker, yargı içinde var da siyasette neden bu kadar yok?' diye soruluyor. Siyasette hiç yok diyemeyiz, mutlaka siyasette de vardır ama siyaset onların hedeflediği bir yer değil çünkü onlar arka plandaki bürokratik iktidarı hedefliyordu."

- "Türkiye'de bürokratik iktidarı bitirdik" Prof. Dr. Şentop, 1961 Anayasası'nı hazırlayan ekibin, bürokratik iktidarın seçime ihtiyacı olmasa bile meşruiyete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bütünüyle halkın değerlerinden kopuk bir iktidarın sürdürülebilir olmadığını savundu. Bu minvalde Türkiye'de, 1980 itibarıyla başlayan değişimlerle halka daha munis görünen bir yaklaşım sonucu bürokratik iktidar değişiminin gündeme getirildiğini dile getiren Şentop, şöyle devam etti: "1980'lerde bir aktör değişikliği var ve FETÖ'nün ekibi, elemanları o zaman öne çıkmaya başlamış ama daha sonra kendisini bürokratik iktidara hazırlayan FETÖ, tam bürokratik iktidarı ele geçireceği anda biz, Türkiye'de bürokratik iktidarı bitirdik. 17-25 Aralık ardından yaşananlar ve en son 15 Temmuz'da yaşadığımız hadise budur. Onların (FETÖ) ele geçirdiğini düşündüğü bürokratik iktidar, Türkiye'de bitmiştir. Türkiye'de geçmiş yüzyılımızda yaşanan olumsuz ikinci büyük değişim, 1960'lar ve 1961'de kurulan sistemin bittiği noktadır. 2002'den itibaren bu bitiş ve tasfiye, Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra başlıyor."

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle siyasetin inisiyatif alması, milletin verdiği vekalet yetkisinin ve temsilin hakkının verilmesi gibi pek çok değişimin başladığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı'mızın 'Kefenimizi giydik, yola çıktık.' sözünü gençler çok fiyakalı bir söz olarak görürler ama anlamı derindir. Bir kahramanlık sözüdür bu, peki neden kefenini giyip yola çıkıyor? Kefen, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in üzerindeki kıyafettir. Bu olaya neden olan kin, nefret ve intikam hissinin nedeni Menderes olamaz. Menderes sembol, milletin teveccüh ettiği ve sevdiği bir isimdir. Menderes'in şahsına gösterilen, millete olan kin, düşmanlık ve husumettir. Bunun bir benzerini de 15 Temmuz'da gördük. Cumhurbaşkanı'mızın, 'Kefenimizi giydik, yola çıktık.' dediği şey, 1960'dan beri bütün siyasetçileri korkuttukları şeydir." - "Türkiye'nin ilerlemesi için gerekli isim Erdoğan" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgi veren Şentop, Türkiye'nin ilerlemesi için gerekli ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Şentop, "Yüzde 50, milletin çoğunluğunun hata üzerinde ittifak etmeyeceği anlamına gelir. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener olamaz. Ya Tayyip Erdoğan olur ya da onun karşısına çıkarabileceğiniz iddialı bir aday, olsa olsa Abdullah Gül olur, başkası olamaz." dedi.