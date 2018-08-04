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Türkiye'nin ilk 4X4 elektrikli otomobiliyle yarışacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Ar-Ge Topluluğu öğrencileri tarafından üretilen ve 1 TL'lik ücretle 100 kilometre gidebilen Türkiye'nin ilk dört çekerli elektrikli otomobili, ekiple birlikte TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışa katılmak üzere törenle Kocaeli'ye uğurlandı.

Türkiye'nin ilk 4X4 elektrikli otomobiliyle yarışacaklar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Ar-Ge Topluluğu öğrencileri tarafından üretilen ve 1 TL'lik ücretle 100 kilometre gidebilen Türkiye'nin ilk dört çekerli elektrikli otomobili, ekiple birlikte TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışa katılmak üzere törenle Kocaeli'ye uğurlandı.
İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner Elmas'ın başkanlığında, 17 öğrencinin gece gündüz çalıştığı proje kapsamında, Türkiye'nin ilk 4x4 elektrikli otomobili üretildi. TÜBİTAK'ın 6- 12 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılmak üzere İSTE Ar-Ge Topluluğu öğrencilerinin yaptığı 'Elektro MobİSTE' adlı araç için merkez kampüste uğurlama töreni düzenlendi. Törene İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, proje sponsorlarından İsdemir A.Ş. yetkilileri, öğretim görevlileri, bölüm müdürleri, Elektro MobİSTE otomobilinin yapımını gerçekleştiren ekip katıldı.
İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, otomotiv sektörünün tüm dünyada elektrikli araçlara yöneldiği bir dönemde öğrencilerinin mütevazı imkanlarla Türkiye’nin ilk 4X4 elektrikli otomobilini yapmayı başarmasının ve bununla da TÜBİTAK'ın yarışlarına katılmalarının gurur verici olduğunu söyledi.
'FAYTONLARI ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ'
İskenderun Teknik Üniversitesi'nin henüz 3 yıllık genç bir üniversite olarak önüne koyduğu hedeflere, bölge sanayicisi, iş adamları ve öğrencilerin başarılarıyla ulaşma gayretinin sonuçlarını almaya başladıklarını da ifade eden Rektör Dereli, "Bugün tüm dünya enerjiye odaklandı. Biz de üniversite olarak tüm dünyayı saran elektrikli araçlar konusunu önemsiyoruz ve öğrencilerimiz TÜBİTAK için hazırladığı bu projeyle ülkemiz için de ilkleri gerçekleştirmiş oldular, onları kutluyorum. İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzün, Büyükada gibi birçok yerde hizmet veren fayton adı verilen atlı arabaların elektrikli hale dönüştürülmesine talip olduğumuzu da söyleyebilirim" dedi.
1 TL İLE 100 KİLOMETRE
İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner Elmas da, Ar-Ge Topluluğu öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekiple üniversite ve Türkiye için ilk olan dört çekerli elektrikli otomobili yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İsdemir A.Ş.'ye önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin de üstün gayretleri sonucu yaptığımız, nihayi üretimi son 3 ayda gerçekleştirdiğimiz aracımız 7200 watt/saat kapasiteli lityum pil kapasiteli. Aracımızın şu anki motorlarıyla mevcut hızı 60 km/saat. Üzerinde birer buçuk kilovatlık iki adet küçük motorlar var. Motorlarımızın küçük olmasının sebebi gideceğimiz yarışın enerji verimliliğine odaklanıyor olması. Mevcut kapasitesi ile 250 km yol katedebiliyor. Bugünkü birim fiyatlarla 100 kilometreyi 1 TL ücretle katediyor."
Elektro MobİSTE otomobili ekibinden pilotlar Görkem Günay ile Ece Sultan Kaba, merkez kampüste test sürüşü gerçekleştirdi. Kamyona yüklenen yarış aracının ardından yarışma ekibi de minibüs ile Kocaeli'ne uğurlandı.

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Türkiye'nin ilk 4X4 elektrikli otomobiliyle yarışacaklarTürkiye'nin ilk 4X4 elektrikli otomobiliyle yarışacaklarTürkiye'nin ilk 4X4 elektrikli otomobiliyle yarışacaklar

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