Çorum’un İskilip ilçesinde kurulan Türkiye’nin ilk "Alimler Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

İskilip Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve inanç turizminin gelişmesinde öncü olması planlanan proje kapsamında müzede İskilipli Atıf Hoca, Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Şeyhülislam Akşemseddin Hazretleri, Şeyhülislam Sunullah Efendi, Akşemseddin’in oğullarından Nurul Hüda, Astronomi Bilgini Ali Kuşçu, Molla Cafer Çelebi, Çakmakdede (Şeyh Muslihiddin Attar) Hacı Karani (Abdulbaki Efendi)’nin silikon heykelleri ve yaşadıkları dönemde kullandıkları materyaller bulunmakla birlikte yakın dönem âlimlerden Şeyh İbrahim Ethem Efendi ile ilgili bilgi, eşya, fotoğraf ve sergilenmeyen 35 İskilipli alimin listesi yer alıyor. Ayrıca müzede her Alimin hayat hikayesi ve İskilip tarihi ile Ulucami’nin tarihçesine de yer veriliyor.

Müzede ayrıca etnografya bölümü bulunuyor

Alimler Müzesi’nde İskilipli bilim adamlarının yanı sıra ilçenin kültür hayatını da yansıtan etnografya bölümü bulunuyor. Müzenin bir bölümünde geçmişten günümüze kullanılan yaşam malzemeleri de sergilenirken İskilip’e özgü bastırılan kartpostalların yanında müzenin duvarlarını fotoğraf sanatçılarının İskilip’te çektikleri fotoğraflar süslüyor.

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, İskilip’in geçmişten gelen tüm salnamalerde ve Evliya Çelebi tarafından ilim kenti olarak nitelendirildiğini belirterek, ilçenin sahip olduğu değerlerimizi gelecek nesillere tanıtmak amacıyla Alimler Müzesi’ni kurduklarını söyledi.

Müze kurulmadan önce müzede nelerin sergileneceğine dair çalışmalar yapıldığını anlatan Başkan Çatma, “Yapılan çalışmalarda müzeye dönüştürdüğümüz iki konağın 11 ayrı odasında 11 tane ilim adamının mutasavvıfın bal mumu heykellerini yaptırarak sergilemeye başladık. Alimler Müzesi Türkiye’de bir ilk. Alimler Müzesi’nde sergileyemediğimiz tarihe damgasını vurmuş 35 tane daha alimimiz var ki bunları da başka bir konakta sergilemeyi düşünüyoruz.

Yaşamları var. Yaptıkları işler var. Yazdıkları kitaplar var. Bu kitaplar vasıtasıyla bu alimlerimiz geçmişi bugüne aktarıyor” ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki asıl hedeflerinin İskilip’i turizme açmak olduğunu anlatan Başkan Çatma, “Bunların bir ayağı da İskilipli Alimler Müzesi. Burayı ilk adım olarak görmekte fayda var. Binlerce insan şuanda Alimler Müzesi’ni gezmiş durumda. Müzemizin girişinde ziyaretçilerin imzaladığı anı defteri var. Burada çok güzel tepkiler alıyoruz” dedi.

Alimler Müzesi ziyaretçilerinden Kerim Abaz ise, İskilip’te tarih kokan yerlerin olduğunu belirterek, “İlçede değerli alimler yaşamışlar. Alimler Müzesi çok güzel olmuş. Herkesin görüp gezmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.