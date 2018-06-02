Türkiye'nin ilk eğitimli uzlaştırmacıları göreve başlıyor

KEMAL KARADAĞ - Türkiye'de ilk kez zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan ve sınavda başarı sağlamalarının ardından Adalet Bakanlığınca "uzlaştırma sicili"ne kayıt edilen 26 bin 564 uzlaştırmacı, 4 Haziran'da göreve başlayacak.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği" kapsamında uzlaştırmacılara zorunlu eğitim getirildi.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca Türkiye'de ilk kez başlatılan uygulamayla izin verilen eğitim kurumları 9 Ekim 2017'de faaliyete başladı.

Cezada alternatif çözümlerden biri olan ve faille mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma kapsamındaki eğitimler 31 Aralık 2017'de sona erdi.

Zorunlu eğitimlerin ardından Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2018'de yapılan sınavda başarı sağlayanlar uzlaştırmacı olmaya hak kazandı.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının, sınavda başarı sağlayan adayların başvurularını değerlendirmesinin ardından 26 bin 564 kişi, uzlaştırmacı siciline kayıt edildi.

Uzlaştırmacılar, 139 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıkları yargı çevresinde görev yapacak.

Yeni uzlaştırmacılar, 4 Haziran'dan itibaren göreve başlayacak.

