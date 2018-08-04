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Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali, Samsun'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali olan Samsun Falcon Fest bugün gerçekleştirilen etkinliklerle başladı.

Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali, Samsun'da başladı

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali olan Samsun Falcon Fest bugün gerçekleştirilen etkinliklerle başladı.
Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda gerçekleştirilen 2'nci Samsun Falcon Fest'in açılışı yapıldı. Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali olan Samsun Falcon Fest, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) işbirliğiyle düzenlendi. Bugün yapılan spor organizasyonları ile festival başlarken, programa Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı. 9 Ağustos'a kadar devam edecek festivalin ilk gününde kano, dragon bot, yamaç paraşütü, slackline/highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti etkinlikleri yapıldı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle ise paramotor ve base jump gösterisi gerçekleştirilemedi. Organizasyon kapsamında yapılacak spor etkinliklerine 9 ülkeden toplam 350 sporcunun katılacağı belirtildi. Yarın ise Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu'nun yapılacağı ifade edildi.
Festival programı ile ilgili konuşan Vali Kaymak, "Bu festival kapsamında Şahinkaya Kanyonumuzda adrenalini yüksek, insanı heyecanlandıran sporlar yapılıyor. Buranın doğası ve tabiatı bu tür spor dalları için çok uygun durumda. Vezirköprü'nün ve Samsun'un bu tür etkinliklerle dünya gündemine gelmesini ümit ediyoruz. Yoğun bir katılım gerçekleşti. Birçok yerli ve yabancı sporcu buraya geldi. Bu ilgi bizi ayrıca sevendiriyor" dedi.
Belediye Başkanı Şahin de bu gibi festivallerle Samsun'un adını dünyada duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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Türkiye'nin ilk ekstrem spor festivali, Samsun'da başladıTürkiye'nin ilk ekstrem spor festivali, Samsun'da başladıTürkiye'nin ilk ekstrem spor festivali, Samsun'da başladıTürkiye'nin ilk ekstrem spor festivali, Samsun'da başladı

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