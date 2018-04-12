Türkiye’nin ilk İnovatif ve Hibrit Öğrenme Merkezi açıldı

Türkiye’nin ilk İnovatif ve Hibrit Öğrenme Merkezi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Marmara Bilge Okulları Darıca Ana kampüsünde kurulan Türkiye’nin ilk İnovatif ve Hibrit Öğrenme Merkezi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan okul kampüsünde düzenlenen programla açıldı. Programa Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Değerleri olan nesil yetiştirmeliyiz

Programda konuşma gerçekleştiren Marmara Bilge Okulları Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurt, “Hayalleri olan, değerleri olan, evrensel değerlere sahip bir nesil yetiştirmeliyiz. Ama asla geçmişimizi unutmamalıyız. Bunun için bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek adına hayata geçirdiğimiz bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gelecek kuşakları hazırlamalıyız

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman yaptığı konuşmada, “Bu inovasyon çağını yakalamak adına hazırlıklı olmalıyız. Önemli olan gelecek kuşakları hazırlamaktır. Bizim hedefimiz Türkiye genelinde ses getiren Kocaeli’de eğitimdeki yeni modeli inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edip, Darıca’da ve Kocaeli’de ki tüm öğrencilerimizin bilgi seviyelerini üst seviyeye çıkartmak olacaktır. Bu vesileyle altyapı çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Biz artık okullarımızın donanımını, okullarımızın sayısını en hızlı şekilde hazırlayan bir ilçe konumundayız. Ben eğitim için yapılan her türlü çabaya ve gayrete büyük takdir gösteriyorum. Bugün ki bu çalışmayı da alkışlıyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler İnovatif ve Hibrit Öğrenme Merkezi’nin açılış kurdelesini keserek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.