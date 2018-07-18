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Türkiye'nin ilk kırsal yaşam ve tarım müzesi Çorum'da kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin ilan edildiği TBMM oturumuna başkanlık yapan Çorum Milletvekili İsmet Eker'in konağı, kırsal yaşam ve tarım müzesi olarak turizme kazandırılacak - İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan: "Çorum olarak Türkiye'nin sayılı arkeoloji müzelerinden birine sahibiz. İsmet Eker Konağı projesinin tamamlanmasıyla Türkiye'nin ilk kırsal yaşam ve tarım müzesine sahip olacağız" - "İnsanlığın tarımla tanıştığı kalkolitik çağdan bu yana tarım alanındaki evreler, yan yana dizili odalarda kronolojik sıraya göre betimlenecek. Bu odalar, belirtilen tarihi dönemlere uygun olarak tefriş edilecek"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Cumhuriyet'in ilan edildiği oturumu, "en yaşlı üye" sıfatıyla meclis başkanvekili olarak yöneten ve Cumhuriyet'in ilan edildiği metni okuyan, dönemin Çorum Milletvekili Abdullah İsmet Eker'in kentteki çiftliği, Türkiye'nin ilk Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi olarak turizmin hizmetine sunulacak.

Kent merkezine 7 kilometre mesafedeki çiftlik, Eker'in varisleri tarafından turizme kazandırılması şartıyla İl Özel İdaresine devredildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 3 aşamalı olarak hazırlanan restorasyon projesinin birinci aşamasında, Eker'in balmumu heykelinin de yer aldığı etnografya müzesinde, dönemin günlük yaşantısına ışık tutuluyor.

Projenin ikinci aşamasında ise 5 bin metrekare alana kurulu çiftliğin, kırsal yaşam ve tarım müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlikte, kırsal yaşam ve tarım müzesi kurulması için kısa süre içinde çalışmaların başlayacağını söyledi.

Müzede, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir çiftlik evinde kırsal yaşamın nasıl olduğunu en ayrıntılı şekilde göstereceklerine işaret eden Arslan, "İnsanlığın tarımla tanıştığı kalkolitik çağdan bu yana tarım alanındaki evreler, yan yana dizili odalarda kronolojik sıraya göre betimlenecek. Bu odalar, belirtilen tarihi dönemlere uygun olarak tefriş edilecek. Öğrencilerin tarım konusunda eğitimi, laboratuvarlar olacak." ifadelerini kullandı.

- "Öğrencilere konaklamalı ve uygulamalı eğitim vereceğiz"

Konağın bahçesine kurulacak seralarda, öğrencilere uygulamalı tarım eğitimi verileceğini aktaran Arslan, "Konakta konaklama imkanına sahip olacak öğrencilerimiz, seralarda da uygulamalı tarım eğitimi alacak. Ayrıca konak içinde oluşturulacak laboratuvarla organik tohum çalışmaları yürütülecek. Bu da müzemizi diğer müzelerden ayıran en önemli özellik olacak." dedi.

Çiftliğin konaklama, mutfak, kiler, kümes gibi bölümlerinin yeniden canlandırılacağını anlatan Arslan, "Çorum olarak Türkiye'nin sayılı arkeoloji müzelerinden birine sahibiz. İsmet Eker Konağı projesinin tamamlanmasıyla Türkiye'nin ilk kırsal yaşam ve tarım müzesine de sahip olacağız. Projeyi hazırlayan danışman firmaların, ÇEKÜL Vakfı'nın tespitine göre burada bir ilki gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "Organik tarım pazarı kurulacak"

Arslan, projenin üçüncü aşamasında ÇEKÜL Vakfı'nca, çiftliğin girişine teşhir ve tanzim bölümü oluşturulacağını, burada organik ürünlerin haftanın belirli günleri satışının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Çiftliğin etrafında tarıma elverişli büyük bir alan olduğuna dikkati çeken Arslan, bu alanda organik tarım yapılmasını teşvik edeceklerini, üretilecek tarımsal ürünlerin satışıyla bölgeye ekonomik girdi sağlanacağını kaydetti.

Arslan, 2 milyon 205 bin lira tutarındaki proje bütçesinin 800 bin lirasının Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca hibe desteği ile sağlanacağını sözlerine ekledi.

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Çorum İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Arslan

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