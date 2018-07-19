Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'a açılıyor

İrfan ÖZŞEKER/KANGAL (Sivas), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde, partisinin seçim beyannamesinde yer alan 'Millet Bahçesi'nin ilki, Sivas'ta açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken paylaştığı 'Millet Bahçesi' projesi için ilk adım Sivas'ta atıldı. Kangal ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan mesire alanına 'Millet Bahçesi' adı verildi. İnşasına geçen yıl başlanan ve Kangal Belediye Meclisi'nin aldığı kararla ismi 'Millet Bahçesi' yapılan tesisin yakında hizmete gireceği belirtildi. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi'nin maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Türkiye'de ilk 'Millet Bahçesi'nin ilçelerinde açılacağını söyledi. Öztürk, "24 Haziran genel seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle büyük illerde böyle bir projesinin, düşüncesinin olduğunu kamuoyuyla paylaşması bizde de heyecan uyandırdı. Biz buraya geçen yıl başlamıştık. 30 bin metrekarelik bir alanı, piknik mesire alanı olarak her türlü donatılarını yaparak hazır hale getirdik. Allah nasip ederse yakında da açılışı olacak ama isim vermemiştik. Karanlık köyüne yakın bir yer, ilçeye 6 kilometre uzaklıkta burası. Sayın Cumhurbaşkanımızdan duyunca, ismi Karanlık olmasından dolayı insanlar eleştiriyor bunu, buranın adını 'Millet Bahçesi koyalım biz' dedik. Arkadaşlarımız isimlerini de yazdırdı, çalışmaları yapıyorlar. İki hafta önce cuma günü belediye meclis kararımızla buranın kararını alıp, Türkiye'de belediye meclis kararı alınan ve ismi verilen ilk 'Millet Bahçesi'ni Sivas'ın marka ilçesi Kangal'ımıza kazandırdık. Bundan dolayı gayet mutluyuz, memnunuz. İnsanlarımızda da o mutluluğu onların gözlerinde, söylemlerinde görebiliyoruz" dedi.